(AM)Angrois.- Vítimas piden reunirse coa Xunta o día que se debate na Cámara a comisión de investigación

As vítimas do accidente ferroviario de Angrois agrupadas na plataforma Alvia 04155 piden ao presidente da Xunta que, coincidindo coa nova celebración dun debate parlamentario ao redor da creación dunha comisión de investigación sobre o sinistro, reúnase con elas.

En concreto, nunha misiva á que tivo acceso Europa Press, o presidente da plataforma, Jesús Domínguez, traslada ao mandatario que o martes 21 acudirá ao Pazo do Hórreo unha representación da asociación para presenciar ese debate.

Así é que agarda que Carlos Vázquez Padín poida ser recibido ese mesmo día para lembrarlle que as vítimas levan tres anos reclamando tanto unha comisión técnica "independente" sobre o ocorrido o 24 de xullo de 2013, como unha comisión de investigación parlamentaria na que "se depuren as posibles responsabilidades políticas".

Ambas, subliña Jesús Domínguez na súa carta, son "imprescindibles para lograr a verdade e a xustiza" polas que as vítimas levan "loitando máis de tres anos". "Chegou a hora de que podamos descansar e non se nos xere aínda máis dor", apela ao presidente.

COMISIÓNS

En canto ao primeiro órgano, no escrito remitido á Xunta, Domínguez sinala que tamén a UE pediu un estudo "independente" tras constatar que a investigación levada a cabo en España pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "nin é independente nin analiza as causas raíz desta traxedia evitable".

"E non esquezamos que nesta traxedia evitable están involucrados o Ministerio de Fomento e as empresas públicas Renfe, ADIF e Ineco", esgrime para xustificar a apertura dunha comisión de carácter político na Cámara galega.

Coa incógnita de se Alberto Núñez Feijóo reincorporarase á súa actividade a semana próxima para asistir ao pleno do Parlamento ou se continuará de permiso polo nacemento do seu primeiro fillo, a carta da Plataforma Vítimas Alvia 04155 diríxese a quen nesa data estea a exercer o liderado do Goberno autonómico.