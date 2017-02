Máis dun centenar de colectivos da contorna de Pontevedra subscriben un manifesto contra as axudas económicas de Ence

Un total de 102 colectivos de Pontevedra, Marín, Poio, Sanxenxo e das comarcas do Morrazo e O Salnés subscribiron un manifesto que cualifica de "chantaxe" as axudas económicas que ofrece Ence a persoas físicas e entidades xurídicas por un montante de tres millóns de euros. Os promotores desta iniciativa afirmaron que, "por coherencia", renuncian a eses recursos.

Reunidos ante o edificio principal do Pazo de Lourizán, que foi residencia do expresidente do Goberno Eugenio Montero Ríos, a presidenta da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín, Queta Molas, en representación destas organizacións, fixo un chamamento aos colectivos sociais para "non aceptar as subvencións ou patrocinios por parte de Ence".

A declaración tamén apela ás institucións públicas para "non colaborar" con Ence e pídelles "retirar o seu apoio económico e de calquera tipo a aqueles eventos nos que colabore Ence, e a que fagan pública esta decisión".

Ademais, reclaman "coherencia" por parte da Deputación de Pontevedra --actual propietaria do Pazo de Lourizán, que está cedido á Xunta ata 2021-- para "non permitir a cesión" destas instalacións á empresa pasteira e para que esixa da Xunta "a súa recuperación para uso exclusivamente público".

"Non temos os recursos económicos que Ence emprega para minimizar o grao de oposición á súa permanencia en Lourizán", constata o manifesto desta "iniciativa aberta e unitaria", cuxos promotores se declaran "conscientes das dificultades dos distintos colectivos" porque non son alleos a esa situación. Aínda así, rexeitan "aceptar que unha empresa que contribúe a crear pobreza na comarca tente lavar a súa mala conciencia a base de repartir esmolas".

A declaración cualifica de "infame" a prórroga concedida a Ence por parte do anterior Goberno estando "en funcións" e tacha de "mal chamado pacto ambiental" o acordo subscrito entre a Xunta e a pasteira, cuxo propósito é "seguir comprando vontades e o silencio de estómagos agradecidos a cambio de esmolas aos colectivos sociais".

A XUNTA, "CÓMPLICE"

Os impulsores desta campaña, que representan "a un amplo sector da cidadanía da comarca", tacharon ao Goberno galego de "cómplice" de Ence ante a pretensión da factoría de "facerse co Pazo de Montero Ríos para instalar alí o seu centro de I+D forestal que sería controlado exclusivamente pola empresa".

O manifesto precisa que esta maneira de actuar "non é unha política nova para Ence, que pensa que pode subornar a todo o mundo".

En declaracións a Europa Press, o presidente da Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra, Antón Masa, asegurou que a actitude da Xunta é "inadmisible" e acusouna de "esquecer" que xa dispón dun Centro de I+D forestal vinculado á Consellería de Medio Rural que "está a deixar morrer" por falta de recursos humanos e técnicos.

Ao admitir que o Pazo de Lourizán está exposto a unha "situación de deterioración importante", Masa recalcou que a "responsabilidade" de que non se rehabilitou correspóndelle á Xunta, polo convenio que ten subscrito coa Administración provincial.

"É importante que estes colectivos non perdan a unidade", destacou o presidente da APDR sobre a iniciativa conxunta contra as axudas económicas ofrecidas por Ence, animándolles a "que se integren na Plataforma Ence Fóra" para desenvolver máis iniciativas, entre elas, "unha a favor de recuperar a finca de Lourizán para centro forestal público de I+D e para goce da cidadanía".

Ademais da APDR, entre o centenar de organizacións adheridas ao manifesto atópanse a Cooperativa Mexilloeira de Bueu 'Socomebu', mariscadores de Aldán, as comunidades de montes de Salcedo e Lourizán, a Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo, Adega, a Irmandade Illa de Tambo, Amigos e amigas do Museo de Pontevedra, Ateneo de Pontevedra, Aula Castelao de Filosofía e a Federación de Asociacións de Veciños Castelao.