O BNG elixe A Coruña para celebrar a súa asemblea nacional e lembrar a súa fundación hai 35 anos no Frontón de Riazor

O secretario de Comunicación do BNG, Rubén Cela, informou este sábado de que o seu partido elixiu a cidade da Coruña para celebrar a súa décimo sexta asemblea nacional, que se celebrará os próximos 25 e 26 de marzo. Con esta elección, o Bloque pretende lembrar a súa fundación, hai 35 anos, no Frontón de Riazor, concretamente no ano 1982.

O BNG celebra este sábado o seu Consello Nacional, onde debate o regulamento e as teses da asemblea nacional, así como os novos estatutos dos que se vai a dotar a organización frontista. Así, tras a aprobación deste tres asuntos no Consello Nacional, daráselles traslado ás asembleas comarcais, que terán que debater e emendar, e o fin de semana do 25 e 26 aprobar, as teses políticas e organizativas que guiarán os pasos do BNG o próximos tres anos.

Sobre as teses que se debaten este sábado, asegurou que son "novas" nunha dobre vertente. En primeiro lugar, polo proceso que as precedeu: "Nunca antes na historia do BNG houbo un proceso tan amplo, de case un ano de debate", subliñou Cela, quen mantén que son as teses "máis debatidas, traballadas e, posiblemente, con maior participación da historia do BNG".

En segundo lugar, continuou, estas teses levan a cabo unha "actualización" das análises realizadas polo Bloque sobre o contexto estatal e internacional, pero tamén no que respecta á realidade de Galicia.

Así, nesta asemblea, o Bloque reafirmarase nos postulados básicos que leva defendendo a organización durante 20 anos --Galicia como nación, dereito de autodeterminación, antiimperialismo e pacifismo, entre outros-- pero tamén actualizará determinadas cuestiones --ecoloxismo, laicismo e dereitos de última xeración, entre outros--.

'AVANZA GALIZA'

A continuación, fixo fincapé en que tamén se producirá unha actualización da estratexia política. Así, no terreo político, o BNG márcase unha nova estretegia denominada 'Avanza Galiza', cuxo período de actuación será máis amplo, precisou, que o estritamente electoral.

"Marcamos unha folla de ruta para o BNG para os próximos anos", explicou Cela, quen indicou que devandito traballo non só se realizará desde unha perspectiva electoral, senón tamén social.

Acto seguido, explicou que o Bloque tratará de consolidar un punto de inflexión nesta asemblea nacional, xa que, relatou Cela, existe unha corrente de simpatía cara ao BNG que "vai a máis", sobre todo, engadiu, desde as últimas eleccións autonómicas.

INCORPORACIÓNS COLECTIVAS E INDIVIDUAIS

Isto pódese observar, sinalou, nas incorporacións colectivas e individuais á organización frontista. "Hai moito por facer, pero imos na boa dirección", defendeu o tamén portavoz do BNG no Concello de Santiago, para logo agregar que o horizonte para as próximas municipais de 2019 é mellorar os resultados dos últimos procesos electorais, algo que ve "factible".

E é que o Bloque non só busca recuperar o espazo perdido, senón que aspira, reivindicou o secretario de Comunicación do Bloque, a superalo.

Así mesmo, a nivel organizativo, os novos estatutos introducen "importantes cambios" con "maior papel" tanto para os simpatizantes do Bloque como para a Comisión de Garantias.

COLABORAR CON OUTRAS FORZAS

Preguntado por se a próxima asemblea nacional do Bloque marcará un punto de inflexión nas relacións con outras forzas políticas, manifestou que a posición do seu partido é colaborar con aquelas organizacións coas que poden compartir determinados principios políticos e propostas concretas.

Neste sentido, lembrou que, leste mesmo sábado, o BNG de Santiago apoiou os orzamentos municipais elaborados por Compostela Aberta, que finalmente foron aprobados --o PSOE abstívose e o PP votou en contra--.

Nesta liña, opinou que "non é imprescindible" a integración ou a fusión para que poida chegar a haber "estratexias de colaboración" con deteminadas forzas coas que comparten principios programáticos. No entanto, seguen aspirando a que o BNG sexa "a casa común do nacionalismo galego".