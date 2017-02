Galicia pechou 2016 cun descenso de valores no mercado residencial dun 10%

Os prezos do mercado residencial en Galicia experimentaron un descenso do 10 por cento no último trimestre de 2016 respecto ao mesmo período do ano anterior. Pola súa banda, Ferrol rexistra unha das contías máis baixas.

Así se desprende no último informe de Gesvalt, compañía de consultoría e valoración de activos, que indica que os prezos do mercado residencial en España experimentaron no último trimestre de 2016 unha lixeira subida do 1,2 por cento con respecto ao mesmo trimestre do ano anterior, cun valor unitario de 1.207 euros/m2.

Así, o leve descenso do trimestre anterior por cuestións de estacionalidade, vólvese á senda de lixeiras subidas interanuais. Deste xeito, unha vivenda media de 90 metros cadrados alcanzaría un valor de 108.630 euros este cuarto trimestre, lixeiramente por encima dos 107.280 euros do 2015.

As cidades cos valores por metro cadrado máis elevado son: San Sebastián (3.400 ?/m2), Alcobendas (2.898 ?/m2) e Getxo (2.752 ?/m2). Pola contra, as poboacións cos valores máis baixos foron: Linares (655 euros/m2), Lérida (712 euros/m2) e Ferrol (749 euros/m2).

A nivel autonómico, por primeira vez desde 2006/2007 o número de Comunidades Autónomas con valores interanuais á alza superan a aquelas rexións que continúan con descensos.

Os maiores incrementos producíronse en Aragón, cun 13% e a Comunidade de Madrid, Asturias e País Vasco, con subidas todas elas do 8%. Pola contra, Galicia (-10%), Castela León (-3%) e Andalucía (-2%) presentan as maiores caídas. Estas cifras reflicten que os incrementos de valor nunhas provincias e comunidades, compensan as caídas noutras, mantendo os valores medios a nivel nacional.