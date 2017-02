Detido o presunto autor de dous roubos nun bar de Caldas de Reis (Pontevedra)

A Garda Civil ha detido a un home de 60 anos como presunto autor de dous roubos no interior dun bar do municipio pontevedrés de Caldas de Reis.

Trátase, segundo indicou nun comunicado, de F.T.G., veciño de Caldas, quen perpetraría os dous roubos nunha marxe de 13 días no mesmo bar situado na parroquia de Saiar.

En ambas as ocasións, segundo o relato do Instituto Armado, entraría forzando unha das xanelas exteriores do establecemento.

A primeira vez fíxose coa recadación da máquina recreativa e da rexistradora, mentres que a segunda só abriu a recreativa. En total, o subtraído supera os 2.000 euros.

Tras a súa detención foi posto a disposición do xulgado de instrución de garda de Caldas de Reis.

ROUPA FALSIFICADA

Por outra banda, os axentes incautáronse de medio centenar de pezas deportivas supostamente falsificadas que se atopaban expostas para a súa venda no mercadillo do Grove (Pontevedra).

En concreto, aprehendieron 23 camisetas e 35 pantalóns cun valor no mercado superior aos 5.100 euros.