Douscentos novos participan en Bergondo (A Coruña) o encontro do programa 'Correspondentes Xuvenís 3.0'

Douscentos novos de idades comprendidas entre 14 e 18 anos participan ao longo deste fin de semana no encontro dos participantes do programa 'Correspondentes 3.0', que ten lugar no albergue de Gandarío, situado no municipio coruñés de Bergondo.

Neste programa, promovido pola dirección xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, colaboran un total de 499 mozos de 86 centros educativos que se encargan durante todo o ano escolar de "recoller a información en materia de mocidade" enviada desde a Xunta e o seu municipio para difundila entre os seus "compañeiros, os seus grupos de amigos e a través das redes sociais".

Durante a duración da iniciativa, os participantes no programa reciben "gratuitamente" cursos en materia de formación xuvenil e os carnés novo, internacional e de alberguista.

Este sábado, o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, visitou o albergue de Gandarío onde se concentran os participantes na convivencia. Alí, remarcou a importancia do programa de 'correspondentes' como forma de fomento da "participación xuvenil", a "asunción de responsabilidades" e "a adquisición de valores como a solidariedade".

XORNADAS SOBRE DIVERSIDADE FUNCIONAL

Por outra banda, este sábado tivo lugar na sede da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) a xornada formativa organizada pola Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) baixo o título "Que deben saber de xenética os profesionais da atención temperá?".

Nela participou o profesor e investigador Ángel María Carracedo, un dos maiores expertos a nivel mundial no campo da xenética.

Segundo informou a Xunta, a xornada ten como obxectivo "facer entender as bases da xenética, do diagnóstico xenético", así como "pór de relevancia a importancia da atención temperá" fronte aos casos de diversidade funcional.

Na súa inauguración participou a directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fabiola García Martínez, quen, tras iso, participou na presentación dun plan de mellora da accesibilidade nas localidades coruñesas de Porto do Son e Portosín desenvolvido en colaboración coa Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami).