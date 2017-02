As rúas de Astorga (León) acolleron este sábado unha manifestación en defensa das vítimas dos abusos sexuais a menores presuntamente perpetrados polos párrocos do Seminario Menor da Bañeza, en cuxo manifesto pediron que se faga "xustiza real" para o tres casos denunciados "e os que se irán denunciando".

Baixo a lema 'Todos o vivimos, eles encubrírono, todos somos vítimas', aproximadamente medio centenar de persoas quixeron lembrar "o sufrimento ao que foron sometidos os compañeiros, tanto os que o contaron como os que aínda non o fixeron" e denunciar que houbo "educadores, titores e sacerdotes que cando as vítimas recorreron a eles, miraron cara a outro lado".

Ante o anuncio realizado polo Bispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, de realizar unha investigación exhaustiva ante os posibles casos de pederastia, tanto no Seminario Menor 'San José' da Bañeza, como o colexio Xoán XXIII de Puebla de Sanabria, os compañeiros das vítimas preguntáronse "por que foi necesario que o Papa investigase o caso de Ramos Gordón para que se investigase" e por que se lle aplicou "unha sanción ridícula dun ano tras a que poderá volver dar catequese e organizar grupos cristiáns".

Así mesmo, recolleron o ofrecemento do bispo para reunirse o próximo día 28 de febreiro para "que nin un só caso quede sen castigo, pero un castigo que satisfaga ás vítimas, non como ocorreu ata agora".

Para iso, solicitaron que devanditos delitos "non prescriban como tal, que os seus autores sexan denunciados polas vítimas e perseguidos e xulgados pola xustiza, que a sociedade e a opinión pública non miren cara a outro lado".

Os manifestantes recolleron tamén un manifesto dun familiar dunha das vítimas, quen agradeceu que saísen á rúa para "recoñecer que as vítimas de abusos sexuais non están sós" ante unha igrexa que "non sabe o que supón que corrompan a túa nenez", unha "aberración que hai que freala".

Xunto a esta denuncia, leváronse a cabo outras dúas, pero os manifestantes aseguraron que haberá máis "para que se dean conta do que sucedeu hai 28 anos e caláronse", porque "tanta culpa ten quen abusou como quen estaban alí como os que calaron", motivo polo que aseguraron que pedirán ao Vaticano "xustiza real", porque "unha pena dun ano non é suficiente".

DESTINADO EN GALICIA

Un dos párrocos denunciados por abusos que terían lugar a finais dos 70 no seminario menor de San Juan, na Bañeza, está actualmente destinado no Barco de Valdeorras (Ourense).