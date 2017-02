O deputado do PSdeG Julio Torrado anunciou este sábado que levará á Cámara a "errática" e "variable" política da Xunta co calendario de vacinación.

Así o dixo en referencia á limitación da vacina da tose ferina e á falta de subministración e eliminación da inxección contra a meninxite B, ás que agora se suma a limitación da aplicación da do tétanos-difteria.

A xuízo do portavoz de Sanidade do PSOE no Parlamento, o que "causa maior desagrado" é a sensación de que as alteracións nas vacinas "están suxeitas unicamente a criterios de dispoñibilidade por parte das farmacéuticas" e que, por tanto, responden máis "a criterios empresariais" que "clínicos".