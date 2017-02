Falece no CHUS a condutora do vehículo que caeu á auga en Muros (A Coruña)

A muller que conducía o vehículo que este venres se precipitou á auga no porto de Muros (A Coruña) faleceu este sábado na Unidade de Coidados Críticos do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Así o confirmaron a Europa Press fontes do CHUS, onde a muller ingresou este venres en estado grave tras ser evacuado do lugar do sinistro nun helicóptero medicalizado. O seu acompañante, que era o seu pai, faleceu no lugar dos feitos.

Os feitos sucederon sobre as 10,00 horas, cando o GES de Muros informou ao 112 Galicia da caída dun vehículo á auga con dúas persoas dentro na dársena do porto de Muros.

Por iso, foron mobilizados tamén os Bombeiros de Cee, a Policía Local e o 061, que desprazou ao lugar unha ambulancia asistencial e un médico de Atención Primaria. Así mesmo, acudiu o helicóptero medicalizado con base en Santiago.

A alcaldesa de Muros relatou que o vehículo se precipitou á auga nunha zona onde hai un valado, que tirou o turismo antes de caerse ao mar. "Non se sabe que pasou", explicou a rexedora.