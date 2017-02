O Dépor queda moi tocado

Ficha técnica:

RC Deportivo 0: Poroto Lux; Juanfran, Raúl Albentosa, Sidnei, Luisinho; Guilherme, Celso Borges (Joselu, 70’); Kakuta (Carles Gil, 56’), Emre Çolak, Bruno Gama (Fayçal, 83’) e Andone.

Alavés 1: Pacheco; Kiko Femenia, Víctor Laguardia, Feddal, Theo Hernández; Llorente, Manu García; Toquero (Vigaray, min.89), Camarasa, Ibai Gómez (Sobrino, min.61. Alexis, min.93); y Deyverson.

Gol: 0-1: Manu García, de penalti (minuto 68).

Árbitro: Jaime Latre (aragonés). Amarelas a Guilherme (33’), Raúl Albentosa (67’), Bruno Gama (79’), Lux (86’) e Carles Gil, tralo asubío final, no Deportivo e a Llorente (42’), Deyverson (50’) e Rubén Sobrino (93’) no Alavés.

Incidencias: partido da 23ª xornada de Primeira División disputado no estadio municipal de Riazor ante 19.753 espectadores. Minuto de silencio na memoria do ex–adestrador do Deportivo Carlos Alberto Silva.

Gaizka Garitano dá instrucións aos seus xogadores na banda. | Fonte: lfp.es

Tivo ocasións, dende o arrinque ata o tempo engadido, pero non marcou. Foi superior no primeiro tempo, pero acabou superado e sen ideas. E Raúl Albentosa cometeu un penalti absurdo que supuxo o 0-1 do Alavés. Outro pau ao Dépor, que segue sen gañar no 2017. Suma tres derrotas consecutivas, e seis xornadas sen gañar. “Estou nunha situación difícil. Cando o equipo non gaña é así, asúmoo”, recoñece Gaizka Garitano. O descenso está cada vez máis preto, a tres puntos, e a afección despediu o equipo con apupos. O vindeiro sábado, case unha final en Leganés.

Tres trocos no once deportivista: Lux volveu á portaría catro meses despois de perder a titularidade e entraron Luisinho e Bruno Gama por Navarro e Carles Gil. O francés Kakuta avisou tras un centro de Bruno Gama dende a esquerda, e Sidnei tivo a primeira clara coa testa tras un centro de Çolak e o toque de Albentosa no segundo pau. O Dépor dominaba e chegaba con claridade, aínda que Lux evitou o gol visitante tras un remate coa testa de Laguardia nun córner.

A fortuna non estivo co Dépor nunha xogada que Kakuta disparou ao traveseiro e que Juanfran, no rexeite, rematou coa testa ao corpo dun Pacheco case deitado. De novo o Alavés asustou nunha contra tras un erro de Sidnei, pero Deyverson rematou ás nubes. Os deportivistas asediaron a área rival, con constantes centros á área, pero non houbo máis ocasións claras ata o descanso. O guión non mudou no arrinque do segundo cuarto, e Florin Andone probou cun forte disparo que desviou Pacheco.

Despois de resistir como puido as tentativas do Dépor, o Alavés foise estirando e gañando metros, e o Dépor perdeu a iniciativa e as ideas en ataque. No minuto 67, tras un centro de Toquero, Albentosa agarrou a Manu García na área e o árbitro pitou penalti: o mesmo Manu García fixo o 0-1 dende os once metros. Garitano buscou a reacción con Joselu por Celso Borges, pero o partido xa estaba para o Alavés, que incluso puido facer o 0-2 nun remate de Manu García que rexeitaron entre Lux e o traveseiro. Os minutos pasaron sen que o Dépor atopase a forma de crear perigo, aínda que no tempo engadido tivo unha ocasión inmellorábel para rescatar un punto: Feddal sacou baixo paus un disparo de Fayçal Fajr con Pacheco xa batido. Nova derrota do Dépor, que recibiu apupos e panos brancos da súa afección. Garitano podería xogarse o posto o vindeiro sábado en Leganés.