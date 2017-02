Dúas persoas feridas en Caldas de Reis (Pontevedra) tras atropelar co seu coche a un xabaril

Dúas persoas resultaron feridas este sábado pola noite na AP-9, ao seu paso polo Concello pontevedrés de Caldas de Reis, tras atropelar a un xabaril. En concreto, o sinistro tivo lugar no quilómetro 106 da autoestrada, en sentido Pontevedra.

Unha persoa particular informou dos feitos ao 112 Galicia ás 23,15 horas. Desde a central de emerxencias do 112 informouse a Urxencias Médicas, aos Bombeiros do Salnés e á Garda Civil de Tráfico. Os efectivos de Protección Civil tamén participaron no operativo.

As dúas persoas feridas foron evacuadas polos efectivos sanitarios ao Hospital Miguel Domínguez de Pontevedra.

COLISIÓN NA GUARDA

Por outra banda, na Guarda, unha colisión entre catro vehículos saldouse sen persoas feridas. O accidente rexistrouse na PO-552, á altura da Avenida de Galicia.

O 112 Galicia tivo constancia dos feitos ás 20,30 horas deste sábado, a través da alerta do GES da Guarda. Segundo indicouse, unha persoa foi trasladada como medida de precaución ao centro de saúde da localidade.