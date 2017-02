Os bombeiros de Cee (A Coruña) liberan o brazo dun neno dunha máquina de bólas onde se quedou atrapado

Os bombeiros de Cee (A Coruña) liberaron o brazo dun neno dunha máquina de bólas onde se quedou atrapado. O suceso ocorreu este sábado a última hora da tarde nun supermercado da localidade.

Ao menor quedóuselle atrapado un brazo dentro do aparello e, debido a que era imposible sacarllo, foi necesario chamar aos Bombeiros de Cee para que o liberasen.

Foi unha persoa particular quen contactou co 112 Galicia ás 20,15 horas deste sábado para explicar a situación. Os profesionais da central de emerxencias do 112 alertaron aos Bombeiros de Cee, a Protección Civil e á Policía Local.

Tamén se informou a Urxencias Médicas, aínda que o menor non necesitou recibir asistencia sanitaria.