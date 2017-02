Compostela Monumental inicia este luns en Santiago cursos para mozos desempregados

Compostela Monumental inicia este luns 20 de febreiro cursos para mozos desempregados co obxectivo de inserilos laboralmente no empresariado e o comercio do centro histórico.

Segundo indicou Compostela Monumental nun comunicado, levarán a cabo cinco acciones formativas con prácticas en comercios para menores de 30 anos desempregados, as cales terán lugar ata o mes de novembro. En concreto, estas accións contan co apoio da Dirección Xeral de Emprego da Xunta.

"É unha aposta decidida e necesaria, unha demanda do sector", destacou respecto diso o presidente de Compostela Monumental, José Manuel Bello Rey.