Reclaman á Xunta que inicie os trámites para declarar os petróglifos galegos como Patrimonio da Humanidade

A asociación SOS Arte Rupestre Galega instou á Xunta a iniciar os trámites para que os petróglifos galegos sexan declarados Patrimonio da Humanidade pola Unesco dado que posúen "unhas singularidades que fan que brillen con luz propia no panorama da arte rupestre europeo".

Esta organización realizou un informe no que alertan de que as zonas onde se asintan os petróglifos "demandan traballos de limpeza e mantemento para asegurar a súa conservación", xa que a "proliferación da matogueira e do arboredo na súa contorna" fai que se atopen "sen protección" cando se produce un incendio forestal.

E é que os incendios pon en perigo a conservación deste patrimonio debido a que as altas temperaturas provocan a "ruptura das capas superficiais" das rocas onde están gravadas.

Ademais, SOS Arte Rupestre Galega sumou as "obras incontroladas" e os "traballos no monte sen adoptar medidas preventivas" ás ameazas ás que se enfronta a conservación dos petróglifos.

"A realidade que nos atopamos é que unha parte considerable dos nosos gravados rupestres corren un grave risco, non só de deterioración, senón de desaparición, fronte ao incumprimento da normativa por parte da Xunta e de moitos concellos", sinala no seu informe esta asociación.

Por tanto, solicitou o "compromiso" do Goberno galego para iniciar "xa" os trámites que consiguan a declaración como Patrimonio da Humanidade da arte rupestre galego, "a medida máis eficaz para garantir a súa supervivencia".