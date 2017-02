A secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, reivindicou que "non entra" nos "plans" da formación morada galega que o grupo parlamentario de En Marea "rompa", xa que "a responsabilidade co que votaron os galegos é máxima".

"Non entra nos nosos plans, nin é o noso desexo, nin inconscientemente, que o grupo parlamentario rompa". Así se expresou Santos nunha entrevista concedida este domingo a Radio Nacional de España recollida por Europa Press.

Logo dunha semana na que mantivo un cruzamento de declaracións a través de Twitter con Antón Dobao, ligado a Anova, na que este acusou á secretaria xeral de Podemos Galicia de ser "o peor" que lle pasou ao "proceso de unidade popular"; Santos remarcou que "esas manifestacións non axudan á unidade", á vez que emprazou a ser "máis coidadosos" coas redes sociais.

Así as cousas, reivindicou que desde Podemos Galicia non se reclama a "diferenciación das partes" dentro do grupo parlamentario de En Marea e que "durante o próximos catro anos" non van esixir "cotas".

SITUACIÓN DE PODEMOS

Carmen Santos tamén se referiu á situación de Podemos a nivel estatal, sobre a que cre que a celebración de Vistalegre II serviu como "punto de inflexión" para "deixar as disputas internas e empezar a construír a alternativa ao PP en 2020".

Un conclave no que, segundo Santos, triunfou "a democracia interna" e serviu para "dirimir o liderado e marcar o rumbo" que debe seguir Podemos, que debe estar, tanto a nivel estatal como galego, centrado na "unidade" como "verbalizaron as bases" en Vistalegre II a través dun "berro" que, máis aló de ir cara os cargos do partido, estaba dirixido "á prensa e aos que non estaban alí".

Tras isto, valorou "moi positivamente" a participación dos inscritos galegos de Podemos nas eleccións ao Consello Cidadán Estatal, superior ao número que votaron nas eleccións internas de En Marea celebradas en xaneiro.

Así, indicou que é "un dato que está aí" e que se logrou porque desde Podemos Galicia conseguiuse implicar "desde un mes antes" aos inscritos para que "fixesen seu o proceso".

ALIANZAS ELECTORAIS

En canto á próxima elaboración dun documento por parte do Consello Cidadán Estatal de Podemos sobre as liñas a seguir polas organizacións territoriais nas alianzas con outras formacións para próximos comicios, Carmen Santos remarcou que Podemos Galicia ten "autonomía propia" para "facer os seus propios documentos" aínda que é preciso que exista unha "base" para marcar "unha estratexia común en todos os territorios".

"Estar xuntos multiplica a forza. Non queremos potenciar partes porque iso xera división. Non estamos aquí para dividir, senón para sumar", manifestou, para logo defender que, de exporse unha posible fusión de Podemos Galicia dentro de En Marea, tería que haber "un amplo consenso das bases e os inscritos" que apoiasen "diluír a marca do partido nun espazo común".