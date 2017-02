Centenares de persoas saíron este domingo ás rúas das principais cidades galegas para demandar "salarios e emprego dignos" en diversas concentracións convocadas por UXT e CCOO na Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, así como nunha manifestación en Santiago.

As mobilizacións foron seguidas polo portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, quen participou na concentración de Lugo, e pola presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, quen o fixo na capital autonómica. Ambos lamentaron, en declaracións aos medios, que haxa xente que "non sae de pobre a pesar de traballar".

En Santiago, a deputada socialista criticou a aqueles que "cada mes, cando saen os datos do paro, sacan peito e din que melloran", mentres que "a crúa realidade do día a día", remarcou, evidencia que "non é así". "Por moito que gritemos, mentres non se derrogue a reforma laboral nefasta do PP, o mercado laboral non vai ser capaz de levantar cabeza", engadiu Cancela.

Pola súa banda, o portavoz parlamentario de En Marea destacou a necesidade de recuperar os "dereitos que foron expropiados aos traballadores durante a crise". Ademais, afirmou que "as reformas laborais fixeron pagar aos traballadores por unha crise da que non tiñan culpa".

En Santiago, a secretaria xeral da unión comarcal Compostela-Barbanza de UXT, Inmaculada Sieiro Asorey, explicou que saíron a manifestarse "en defensa dos seus dereitos" e para "reivindicar que os pensionistas non teñan os problemas que teñen e que non haxa tanta desigualdade".

"ESCASO SEGUIMENTO"

Pola súa banda, o secretario xeral da unión comarcal Santiago-Barbanza de CCOO, Juan Selectos, destacou a necesidade de loitar contra a "precariedade que existe no mercado de traballo" e "os recortes sociais, tanto en pensións como en salarios".

O "escaso seguimento" que tiveron estas mobilizacións --preto dun cento de persoas acudiron á manifestación da capital galega-- tamén estivo presente nas declaracións de sindicalistas e políticos.

Neste sentido, Cancela lamentou "que haxa tan pouca xente", algo que vincula á normalización da precariedade. Pola súa banda, a secretaria xeral da unión comarcal Compostela-Barbanza de UXT asegurou que se "esforzarán" para "recuperar a conciencia da rúa".