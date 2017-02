A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou que o seu partido afronta a asemblea nacional do próximo mes de marzo co reto de "recuperar o pulso" e "ampliar a base social".

"O movemento nacionalista non ten unha única expresión política e, neste momento, era importante que no BNG non só puidesen integrarse e confluír organizacións políticas, senón tamén organizacións de carácter social: organizacións con outro perfil que compartan a necesidade do nacionalismo", explicou a tamén portavoz parlamentaria nunha entrevista en Radio Galega.

No que respecta ao proceso soberanista aberto en Cataluña, fixo fincapé en que "o réxime do 78 está un pouco podrecido", á vez que engadiu que é "un traxe" que se lle "queda estreito" a Galicia: "Galicia tamén ten que emerxer dentro dese debate".

Neste sentido, defendeu a necesidade de cambiar o modelo de financiamento, á vez que apostou polo sistema de cota. Así, avanzou que o seu partido levará a debate o próximo mes unha iniciativa para volver reclamar o modelo de concerto.

E é que sostén que, cun sistema de cota, "Galicia, como mínimo, tería 3.500 millóns de euros máis para financiar servizos públicos". "Ademais, permitiríanos aplicar unha fiscalidade xusta e adaptada á realidade do noso país, e cremos que é a mellor solución fronte ao que nos ofrecen o PP e o PSOE", argumentou.

Así mesmo, Pontón fixou como prioridade os próximos comicios municipais, marcando distancia cos gobernos locais das mareas: "Creo que é unha xestión deficiente en moitos aspectos, pero tamén é certo que un mandato son catro anos", matizou.

Noutra orde de cousas, a portavoz nacional do BNG respondeu ás declaracións do vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, quen esta semana afirmou que recibira unha entidade "escarallada". "Recibiu unha caixa regalada porque a rescatamos con 9.000 millóns de euros públicos e o Estado vendeu esa entidade a perdas", relatou Pontón, xusto antes de aseverar que, na súa opinión, trátase de "un escándalo" que "debe ser investigado".