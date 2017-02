Unha muller ferida nun accidente de tráfico rexistrado nun túnel da AP-9 en Vigo

Unha muller resultou ferida tras a colisión de dous vehículos rexistrada este domingo nun túnel da AP-9 ao seu paso polo termo municipal de Vigo, informa o CAE 112 Galicia.

O accidente produciuse ao redor das 13,30 horas no punto quilométrico 152 da autoestrada do Atlántico en sentido A Coruña. A vítima tivo que ser excarcerada do interior do seu coche polos Bombeiros de Vigo.

O 112 Galicia, ademais da os bombeiros, puxo o incidente en coñecemento de Protección Civil e da Garda Civil de Tráfico.