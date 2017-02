Detido un home por violencia de xénero na Coruña tras increpar á súa exparella e tentar agredila nun bar

A Policía Local da Coruña detivo este sábado a un home por un delito de violencia de xénero, despois de que este increpase á súa exparella e tratase de agredila nun bar.

Unha patrulla da Policía Local, tal e como relatou esta mesma nun comunicado, foi requirida pola Sala Operativa do 092 para que se trasladase á rúa Andrés Gaos, onde, ao parecer, estaba a producirse unha liorta.

Unha vez no lugar, os axentes observaron a unha parella en actitude nerviosa e ao home manchado de sangue. Cando os axentes lles preguntaron, estes informáronlles de que no interior do establecemento encontrábase un home, exparellaa da muller, en actitude moi agresiva.

Nese momento, os policías viron saír ao home do bar portando un coitelo de grandes dimensións nas súas mans. Con todo, ao detectar a presenza policial, este último regresou ao interior do bar e desprendeuse do coitelo.

Seguidamente, os axentes foron tras o suposto agresor ata neutralizalo e tranquilizalo, observando que estaba completamente empapado en sangue. Unha vez acougada e controlada a situación, vendo que este presentaba lesións na cara, solicitaron a presenza dunha ambulancia.

Mentres esperaban pola ambulancia, os policías puideron aclarar, segundo manifestacións das persoas implicadas, que cando a parella se atopaba comendo no local con dous fillos menores, este último home entrou no local e ela (propietaria do local) informoulle de que estaban a comer, de que estaba pechado e de que non lle podían servir, motivo polo que o home comezou a increpala ata o punto de tratar de agredila, agarrándoa e tratando de propinarlle golpes.

Foi nese momento cando, segundo estas manifestacións, a parella actual da muller golpeou ao agresor para defendela, xa que estaba nun estado moi alterado, producíndose así unha liorta entre ambos os ata que a parella abandona á carreira o bar á espera da chegada dos axentes, que foran alertados por eles.

O suposto agresor saíu a continuación detrás deles cun coitelo, momento no que apareceu a dotación policial.

A exparella dela, un home de 49 anos e veciño desta cidade, manifestou á dotación policial que fora agredido pola actual parella da muller. Sinalou que chegara previamente ao establecemento coa intención de tomar unha consumición antes de ir ao partido de fútbol e que alí estaba a súa exparella co actual compañeiro desta e os fillos de leste.

Nesta liña, indicou que nun momento en que o home apartouse para cambiar a música ambiental do local, el comezou unha conversación coa súa exparella, que sobe de ton ata un momento dado que a parella actual desta golpéalle por detrás cun obxecto contundente, unha botella ou similar, golpe que o fai caer ao chan.

De aí as feridas e o estado de shock que presentaba, explicoulles aos axentes, para logo engadir que, acto seguido, encerelláronse nunha pelexa, pero sen conseguir golpealo.

Valoradas as circunstancias concorrentes, os axentes procederon á detención do suposto agresor por un delito de violencia de xénero, sendo trasladado por unha ambulancia ao CHUAC polas feridas que presentaba.

Unha vez dado de alta, procederon ao seu traslado a dependencias policiais, quedando nos calabozos a disposición

xudicial.

A muller ten 46 anos e o seu actual parella 48 anos, ambolos dous residentes nesta cidade.