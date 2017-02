Popular nomea este luns a Emilio Saracho presidente da entidade

Emilio Saracho converterase este luns, 20 de febreiro, en presidente de Popular unha vez que a súa precedesor no cargo, Ángel Ron, sexa cesado polo consello de administración da entidade e teña lugar a xunta xeral extraordinaria de accionistas.

O consello de Popular reunirase este luns con anterioridade á xunta para cesar ao actual presidente do seu cargo e aceptar a súa dimisión como conselleiro da entidade. Así, Ron estaría á fronte de Popular durante os últimos doce anos.

Tras a reunión do consello, terá lugar ás 11.00 horas no recinto de Ifema a xunta xeral extraordinaria de accionistas da entidade, na que os titulares de accións do banco deberán aprobar o nomeamento de Saracho como conselleiro executivo.

A esta xunta, que será presidida polo vicepresidente da entidade Roberto Higuera, non acudirá Ron, como confirmou na presentación dos resultados de Popular, o pasado 3 de febreiro.

A orde do día da xunta contempla, ademais da designación de Saracho como conselleiro executivo, a ratificación de Pedro Larena, actual conselleiro delegado, como conselleiro executivo, e de Jaime Ruiz Sancristán como conselleiro dominical.

Así mesmo, os accionistas deberán aprobar a modificación dalgúns artigos dos estatutos sociais e do regulamento da xunta, así como a política de remuneracións dos conselleiros, que inclúe o número máximo de accións a entregar como consecuencia da súa execución.

Os titulares do capital de Popular tamén deberán decidir se aproban a delegación no consello, con facultade de substitución, de facultades para a formalización, a interpretación, a subsanación e a execución máis plena dos acordos que adopte a xunta.

Ao termo desta asemblea xeral, Saracho xa será conselleiro executivo da entidade, polo que o consello poderá convertelo en presidente. Así o fará o órgano de xestión do banco na reunión que celebrará con posterioridade á xunta.

UNHA ENTIDADE EN PERDAS

Saracho, anteriormente vicepresidente mundial de JP Morgan Chase, tomará así os mandos dunha entidade que pechou o exercicio 2016 con perdas de 3.485 millóns de euros, aínda que cubertas co importe obtido na ampliación e co seu exceso de capital, segundo informou o pasado 3 de febreiro.

Este resultado provocou que a axencia de cualificación crediticia Fitch afundise a súa rating dentro do 'bono lixo' e que S&P Global baixase a súa perspectiva de 'positiva' a 'estable', aínda que mantendo a súa nota tamén en 'grao de especulación'.

Ambas as calificadoras asumen que, coa chegada de Saracho á presidencia, a entidade acometerá unha revisión do seu plan estratéxico e dos seus obxectivos.

COÑECEDOR DO SECTOR FINANCEIRO

O novo presidente de Popular coñece ben o sector financeiro tras participar durante a súa carreira na creación e o desenvolvemento do Banco Santander de Negocios e traballar para Goldman Sachs en Londres. Saracho é, ademais, conselleiro externo independente de Inditex e conselleiro non executivo independente de IAG.

Entre os retos aos que deberá facer fronte ao temón de Popular atópanse reforzar a solvencia do banco e decidir o futuro do 'Proxecto Sunrise', o plan deseñado pola anterior directiva para crear unha sociedade de activos inmobiliarios por importe bruto de 6.000 millóns de euros que cotizaría en Bolsa.

Ademais, os analistas financeiros prevén que Saracho poderá ou ben levar a cabo unha nova ampliación de capital ou ben pór en marcha a venda de activos non estratéxicos para mellorar a situación de Popular.

Neste cargo, Saracho cobrará unha retribución fixa de 1,28 millóns de euros, como acordou o consello de administración a proposta da comisión de retribucións. En concreto, percibirá unha retribución fixa de case 1,3 millóns de euros desde hoxe ata o 31 de decembro deste ano, á que se sumarán as retribucións en especie e variables destinadas aos conselleiros executivos.

DOCE ANOS Á fronte DA ENTIDADE

Pola súa banda, Ron percibirá unha retribución fixa de 152.778 euros correspondente ao período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 20 de febreiro, data do fin da súa presidencia.

O aínda presidente acumulaba a peche de 2015 compromisos por pensións de 8,2 millóns de euros, segundo consta no último informe anual sobre remuneracións da entidade, aínda que no seu contrato non figura dereito a cobrar indemnización por cesar no seu cargo.

Baixo o mandato de Ron, que finalizará este luns tras doce anos, o banco integrou Banco Pastor en plena reestruturación do sector financeiro español, unha operación que realizou sen axudas públicas.

No entanto, o 'ladrillo' asumido e a negativa a traspasar parte deses activos á Sareb, coñecida como 'banco malo', comezaron a pesar no balance da entidade e convertéronse na orixe de moitos problemas futuros.