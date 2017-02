Afectados por inhalación de fume un home e unha menor por un incendio na súa vivenda en Culleredo (A Coruña)

Un home resultou afectado por inhalación de fume mentres trataba de apagar un lume rexistrado na cociña da súa vivenda no municipio de Culleredo (A Coruña). Tamén unha menor afectada polo fume foi trasladada a un centro hospitalario.

Segundo informou o 112 Galicia, efectivos de Protección Civil relataron ao servizo de emerxencias que unha menor foi trasladada a un centro hospitalario pola súa nai ao resultar afectada.

No incendio ardeu a cociña e a campá extractora, mentres que o fume tamén afectou os mobles de ao redor. Eran case as 21,00 horas do domingo cando o 112 Galicia recibiu a chamada dos propietarios do inmoble, que indicaron que tiñan lume na cociña da súa casa situada no lugar de Peiro de Arriba, en Culleredo, pero non coñecían a orixe do incendio.

Por iso, o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasou aviso aos Bombeiros de Arteixo, Urxencias Sanitarias, Guardia Civil, Policía Local e aos efectivos de Protección Civil da localidade.

Unha vez extinguido o lume, os membros do parque comarcal procederon a ventilar a vivenda.