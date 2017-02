Falece unha octoxenaria debido a un incendio na súa vivenda na Coruña

Unha muller duns 86 anos de idade faleceu na mañá deste luns debido a un incendio rexistrado na súa vivenda na Praza do Comercio da cidade herculina.

Segundo informaron a Europa Press fontes do 112 Galicia e dos Bombeiros da Coruña, uns minutos antes das 9,00 horas deste luns recibiuse o aviso de que había moito fume nunha vivenda situada no número 20 da Praza do Comercio.

En concreto, segundo indicaron o servizo de emerxencias, foi a coidadora da octoxenaria a que avisou á nora da presenza de moito fume cando chegou á vivenda, polo que a familiar alertou ao servizo de emerxencias.

Por iso foron mobilizados os Bombeiros da Coruña, ademais do 061. Fontes dos bombeiros explicaron que cando chegaron a muller de idade avanzada estaba tendida no chan e ardera unha manta eléctrica e a zona dun enchufe.

O portavoz de bombeiros coruñeses, Carlos García Touriñán, relatou a Europa Press que cando chegaron na vivenda "en si non había chama", polo que non foi necesario máis que ventilar o domicilio. No entanto, aclarou que previamente "chegou a haber algo de incendio, polo menos algo de combustión".

Pola súa banda, ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia medicalizada, cuxo persoal sanitario confirmou a morte no lugar da muller M.L.S., de 86 anos de idade.

Á vivenda acudiron, ademais, o xuíz de garda e a Policía Científica para investigar as causas do suceso.