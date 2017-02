EsenciadeMazaricos, un proxecto de defensa do rural

A Asociación Eu son de Mazaricos puxo en marcha un interesante proxecto a través das redes sociais, #EsenciadeMazaricos, co que trata de vender as potencialidades deste concello. A través de interesantes vídeos nos que participan mozos do concello, téntase amosar unha realidade diferente do campo e do interior do país.

Gala do proxecto Elxs son Mazaricos | Fonte: QPC

Así, pódese observar como María de Jirra é a alcaldesa no 2040...

Ou como venden a esencia de Mazaricos os seus veciños máis novos: