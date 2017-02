A Autoridade Portuaria de Ferrol acomete obras de mantemento na pasarela peonil sobre acceso ao porto interior

A Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao iniciará na madrugada do martes 21 ao mércores 22 unha serie de traballos de mantemento na pasarela peonil sobre o acceso ao porto interior ferrolán.

Segundo informou a entidade portuaria ferrolá, a empresa Talleres Reunidos S.A. foi a adxudicataria destas tarefas, orzadas en 7.000 euros (sen IVE).

Os traballos consistirán, principalmente, en actuacións de limpeza con auga a presión na superficie e pequenos repasos de pintura na estrutura metálica da pasarela, que ten unha lonxitude de 245 metros.

O prazo de execución previsto é dúas semanas e ditas actuacións realizaranse entre as 00,00 horas e as 6,00 horas para, segundo concreta a entidade portuaria, "evitar molestias aos peóns", xa que durante este espazo de tempo a pasarela, que se inaugurou no ano 2010, permanecerá pechada.