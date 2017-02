Deteñen en Vigo a un home de 31 anos que supostamente agarrou do pescozo e golpeou repetidamente á súa parella

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron por un delito de violencia de xénero a un home de 31 anos, nacido en Gondomar e domiciliado na cidade olívica, quen supostamente agarrou do pescozo e golpeou repetidamente á súa parella no transcurso dunha discusión.

Segundo informou a Policía Local, sobre as 14,15 horas deste domingo, a Central de Información e Mando comisionou unha patrulla para que acudise a unha vivenda da rúa Fotógrafo Xosé Gil, onde un veciño alertara dun posible episodio de violencia de xénero.

No lugar, os axentes escoitaron gritar a unha muller, polo que chamaron á porta do domicilio. Alí, abriulles un home, que recoñeceu que discutira coa súa parella, aínda que negou que pasase nada máis.

No entanto, a muller, de 25 anos, comunicou que no transcurso dunha discusión, o home agarrouna fortemente do pescozo e empuxouna cara á parede, facéndoa caer ao chan. Entón, ela tratou de defenderse e o golpeouna "varias veces", momento no que chegaron os policías.

O veciño que deu o aviso, manifestou que as discusións entre a parella eran habituais e ese día volveuse "máis violenta", polo que chamou á Policía. Ante estes feitos, e como a muller presentaba marcas e arañazos no pescozo, procedeuse á detención do home, de iniciais J.S.O..