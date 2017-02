O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, lembrou este luns que el foi designado polo conxunto dos deputados do seu grupo para "facer oposición ao PP" desde a Cámara galega, de modo que rexeitou "facer oposición a outros compañeiros" do seu partido.

Foi a súa resposta ao ser preguntado en rolda de prensa sobre as críticas recibidas por parte do PSOE vigués, encabezado polo alcalde olívico, Abel Caballero, quen opinou que non está "lexitimado" para desenvolver esta función.

Sen querer profundar "en cuestións orgánicas" sobre se falta diálogo entre a xestora do PSdeG e a agrupación máis numerosa de Galicia, Leiceaga subliñou que el só se vai a dedicar ao seu traballo no Pazo do Hórreo.

"Se hai outros compañeiros no partido socialista que consideran que se trata de facer oposición a outros compañeiros do partido socialista, non é o meu caso", resolveu, antes de responder os xornalistas que as disputas internas só dificultarán o labor de oposición ao PPdeG se é o único que se reflicten os medios de comunicación cando deciden "libremente" que publicar.

Díxoo nunha comparecencia ante os medios de comunicación para denunciar o "precariado" que se vive na sanidade pública galega, pois dos 2.500 médicos formados nos hospitais da comunidade ao longo do últimos oito anos só se crearon 322 prazas estables.