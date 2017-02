Galicia sitúase como a terceira comunidade con maior subida nas súas exportacións, cun 6,4%

O déficit comercial de España situouse en 18.754 millóns de euros en 2016, o que supón un 22,4% menos que en 2015 e o segundo mellor saldo desde 1997 tras o rexistrado en 2013, cunha nova marca histórica en exportacións de mercadorías, que alcanzaron os 254.530 millóns de euros, un 1,7% máis, á vez que as importacións diminuíron un 0,4%, ata os 273.284 millóns de euros. Castilla-León (+8,7%), Castilla-La Mancha (+7,7%) e Galicia (+6,4%) rexistraron as maiores subidas nas súas exportacións.

Durante a rolda de prensa para analizar os datos de balanza comercial do ano 2016, a secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, fixo un balance "moi positivo" do comportamento comercial en 2016 e do déficit comercial, nun contexto de recuperación económica, o que reflicte a "maior puxanza" da demanda interna.

Poncela subliñou que os datos evidencian unha mellora da recuperación e da competitividade, grazas ao saneamento da economía e ao paquete de reformas, o que sitúa a España nun mellor posicionamento comercial a nivel internacional, nun momento no que a cota de mercado internacional "mantense estable" e a posición española é "moito mellor" que ao comezo da crise.

Ademais, a taxa de cobertura (exportacións sobre importacións) situouse no 93,1%, fronte ao 91,2% en 2015, o segundo mellor rexistro de toda a seria histórica tras 2013.

En volume, as exportacións subiron un 3,5%, xa que os prezos caeron un 1,7%, e as importacións aumentaron un 2,8%, ao caer os prezos un 3,1%, en termos de Índices de Valor Unitario, que mide exclusivamente os prezos dos produtos que se exportan.

O saldo non enerxético arroxou un déficit de 2.516 millóns de euros, fronte ao superávit de 1.912 millóns de 2015, e o déficit enerxético caeu un 37,8%, ata os 16.237 millóns, fronte aos 26.086 millóns de 2015.

SUPERÁVIT POR CONTA CORRENTE E MÁIS EMPRESAS EXPORTADORAS

Con estes datos, Poncela avanzou que a balanza por conta corrente volverá rexistrar por cuarto ano consecutivo superávit, situándose próximo ao 2%.

En canto ao número de empresas exportadoras, en 2016 rexistrouse un aumento do 1% respecto ao ano anterior, ata as 148.794. En comparación con 2008, o máximo do anterior ciclo alcista, representa un aumento do 46,7%.

Á súa vez, creceu tamén o número de empresas exportadoras regulares, aquelas que levan catro anos consecutivos exportando, cun repunte do 4,2%, ata as 49.792. Poncela destacou que estas case 50.000 empresas que exportan regularmente fano principalmente nos sectores de bens de equipo, automóbiles, alimentación, bebidas e tabaco.

SECTORES E ZONAS XEOGRÁFICAS

Por sectores, os principais foron os bens de equipo (+2,5%), que representa un 20,3% do total; automóbil (+5,9%), cun 17,7% do total; e alimentación, bebidas e tabaco (+6,2%), cun 16,9% do total.

En importacións, lideraron igualmente os bens de equipo (+7,6%), cun 22% do total; o automóbil (+3,9%), cun 13,6% do total; as manufacturas de consumo (+6,5%); alimentación, bebidas e tabaco (+4,2%) e bens de consumo duradeiro (+7,6%).

Así mesmo, Poncela subliñou que as exportacións españolas rexistraron unha "mellor evolución" que as da zona euro (+0,7%) e a Unión Europea (-0,1%), ao que se suma que aumentaron en menor medida que en España as exportacións de Alemaña (+1,2%) e Italia (+1,1%), á vez que caeron as de Francia (-0,9%), Reino Unido (-0,2%), EEUU (-3,2%), China (-6,4%) e Xapón (-7,4%).

Por áreas xeográficas, as exportacións dirixidas á UE, que representan o 66,3% do total, incrementáronse un 4,1% en 2016, en tanto que as vendas á zona euro (51,8% do total) creceron un 4,4% e as destinadas ao resto da UE (14,5% do total), un 2,9%.

Segundo o Ministerio de Economía, a "desfavorable" conxuntura nos países emerxentes explica que as vendas a terceiros destinos (33,7% do total) diminuísen un 2,6% en 2015. En concreto, baixaron as destinadas a América Latina (-9,1%), Oriente Medio (-4,8%), África (-0,4%) e Oceanía (-17,3%).

En cambio, creceron as dirixidas a América do Norte (+0,3%) e Asia, excluído Oriente Medio (+3%). A pesar da tónica xeral de caída, aumentaron as exportacións a importantes a mercados como Canadá (+8,4%), China (+13,4%), Hong Kong (+10,2%) e Marrocos (+13%).

As comunidades autónomas que presentaron maiores subidas nas súas exportacións foron Castilla-León (+8,7%), Castilla-La Mancha (+7,7%) e Galicia (+6,4%). Pola contra, as maiores caídas déronse en Canarias (-17,9%), Asturias (-6,8%) e Estremadura (-2,2%).

O PREZO DO PETRÓLEO NON AFECTARÁ Á BALANZA COMERCIAL

Poncela insistiu en que o crecemento económico de España está a ser "moito máis equilibrado do que o era antes da crise", xa que o repunte vén tanto da demanda interna como da externa. Nesta liña, subliñou que as empresas españolas están a situarse no mercado interior e exterior, o que contribúe a un crecemento "moito máis equilibrado" que en exercicios anteriores, e recalcou a diminución do déficit comercial duns 100.000 millóns antes da crise, aos 18.000 millóns actuais.

A secretaria de Estado de Comercio referiuse á alza do prezo do petróleo e ao seu efecto na balanza comercial española. "Temos que estar pendentes da evolución do barril Brent", indicou Poncela, tras afirmar que as previsións apuntan a que o prezo do petróleo se situará ao redor dos 55 dólares o barril. "Non lle atopo preocupación", apuntou Poncela, quen avogou por impulsar a diversificación das exportacións.

Por último, fixo fincapé en que a cota de mercado internacional de España mantense estable nos últimos 15 anos, aínda que desde a Secretaría de Estado de Comercio seguirase traballando para impulsar as exportacións, especialmente nos países onde se rexistraron caídas, como Arxentina, para o que se abordará co presidente arxentino, Mauricio Macri, esta semana.

O DÉFICIT COMERCIAL CRECEU UN 36,4% EN DECEMBRO

A pesar da mellora anual, en decembro o déficit comercial incrementouse un 36,4%, ata os 2.447 millóns, despois de que as exportacións españolas crecesen un 2,9% respecto ao mesmo mes de 2015, ata os 20.731 millóns de euros, á vez que as importacións subiron un 5,6%, ata os 23.178 millóns de euros.

A taxa de cobertura situouse no último mes do ano 2016 no 89,4%, 2,4 puntos menos que en decembro de 2015, e o saldo non enerxético arroxou un déficit de 911 millóns, fronte aos 210 dun ano atrás, e o enerxético baixou un 3,1%.