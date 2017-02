Asturias espera aumentar a cota de xarda nas 463 toneladas de penalización anuladas pola Xustiza

A conselleira de Desenvolvemento Rural e Recursos Naturais de Asturias, María Jesús Álvarez, manifestou que espera que a frota asturiana poida ver aumentada esta mesma campaña a súa cota de 'xarda' nas 463 toneladas coas que a comunidade foi penalizada en 2015 e que o pasado abril foi anulada polo Tribunal Superior de Xustiza de Madrid.

Álvarez expresouse así ante os medios tras a súa reunión co secretario xeral de Pesca do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (Mapama), Alberto López-Asenjo, que visitou Asturias este luns dentro da rolda de contactos que está a manter coas comunidades do Cantábrico para abordar melloras na xestión de cotas pesqueiras.

A Conselleira sinalou que tras a reunión ten "expectativas esperanzadas" para as reivindicacións de Asturias xa que o novo secretario mostrou unha "receptividade" que "ata agora" non se atoparon nos "responsables" do Ministerio.

Así mesmo, afirmou que tras as 1.000 toneladas de xarda que non se pescaron na última campaña hai "marxe" e "colchón" para que a frota asturiana sexa compensada leste mesmo ano. "É posible tanto desde o punto de vista xurídico como técnico", subliñou.

López-Asenjo asegurou que o Ministerio se estudará este "dossier" que ten unha "sensibilidade especial" no próximo "par semanas" para valorar as "distintas posibilidades" e poder chegar a "unha solución beneficiosa e satisfactoria para todas as partes".

O secretario de Pesca tamén valorou o clima de "diálogo franco" e de "lealdade institucional" mostrado pola conselleira asturiana no encontro e anunciou o desenvolvemento dun estudo sobre o "impacto económico e social" das cotas pesqueiras no Cantábrico que sirva para "sentar as bases" do acordo entre as comunidades para a xestión da repartición pesqueira.

Así mesmo, tamén informou sobre a implantación e de instrumentos de control do uso das cotas a través de sistemas informáticos que permitan ter "unha fotografía en tempo real" sobre a xestión das diferentes frotas e así permitir que se chegue "á plena utilización" de todas as cotas.

Tras visitar xa Galicia e Cantabria, a rolda de reunións do novo secretario xeral de Pesca concluirá no País Vasco antes de final do mes.

REPARTICIÓN DA COTA DE PESCADA ENTRE AS DIFERENTES ARTES

A conselleira de Desenvolvemento Rural e Recursos Naturais de Asturias, María Jesús Álvarez, tamén trasladou ao secretario de Pesca a situación das cotas de pescada entre as diferentes artes pesqueiras.

Como unha parte "importante" da frota asturiana, a conselleira avogou porque as artes menores poidan ter unha repartición "máis equilibrada" das cotas entre os diferentes oficios.

Álvarez puxo de relevo como a pesca de arrastre de fondo só consumira "un 56% da súa cota" a finais de outubro do ano pasado, fronte ao "96% das artes menores". Por esta razón, apuntou á posibilidade de que se poidan transferir porcentaxes de cota entre unhas artes e outras.