O vicepresidente de Popular Roberto Higuera avanzou este luns que a entidade está disposta a tomar "as medidas necesarias" para recuperar o valor do banco en beneficio dos accionistas.

Durante a súa intervención na xunta extraordinaria de accionistas, o directivo comunicou que no consello de administración previo á convocatoria Ángel Ron foi cesado como presidente de Popular e dimitiu como conselleiro.

"Debemos agradecer a Ron o seu xesto de xenerosidade, dedicación e entrega ao banco nunha contorna moi difícil nestes anos, nos que traballou incansablemente e con gran sobriedade persoal pola recuperación dos resultados e o reforzamento da solidez do balance", destacou.

En referencia á crise financeira, Higuera sinalou que "cando se reaccionou restrinxindo o crédito era tarde" e, no caso concreto de Popular, "algunhas das súas virtudes agudizaron, paradoxalmente, os seus problemas".

Se referiere así á capacidade de xeración de negocio do banco, a súa "elevada competitividade" e o seu "enfoque prioritario" en empresas pequenas e medianas, que "acentuaron nun banco doméstico como este a carga no seu balance de créditos a promotores e empresas relacionadas con eles, que pertencían na súa maioría ao segmento de pemes".

"A realidade é que toda a banca europea en xeral e a española en particular tivo perdas moi fortes de capitalización en Bolsa e foi sometida a unha gran volatilidade", sinalou Higuera durante a súa intervención na xunta, que presidiu por ser o vicepresidente máis antigo da entidade.

Na súa opinión, a banca europea "cotiza claramente por baixo do seu valor en libros" e esta "baixa valoración" do sector é "consecuencia de decisións de crecemento nos anos que precederon ao estalido das crises adoptadas en momento", unhas "circunstancias e condicións moi diferentes das actuais, imprevisibles naquel momento".

O vicepresidente da entidade sinalou que "non axuda á recuperación da imaxe da banca" a desconfianza xerada por "soadas quebras" en moitos países e as "persistentes dúbidas sobre importantes bancos alemáns, italianos, portugueses, irlandeses e outros", así como "a presunta corrupción dalgúns grandes bancos internacionais" e "a inseguridade xurídica ou as sentenzas sobre contratos e produtos bancarios aplicadas con carácter retroactivo".

"A persistencia desta situación é froito tamén da debilidade dos ingresos da banca en moitos países. A inacabable sucesión de requirimentos á banca europea por parte dos reguladores, autoridades e xuíces non cesa de aumentar os gastos, de limitar os resultados da xestión comercial e elevar necesidades de capital", destacou Higuera.

O vicepresidente concluíu que todos estes factores, xunto cunha contorna de tipos de interese "pouco propicio" non permiten prever "unha pronta e enérxica recuperación de baixos retornos para o capital na banca".

SARACHO, CON VALORES FUNDAMENTAIS PARA POPULAR

Higuera puxo en valor que o que será o novo presidente do banco, Emilio Saracho, ademais de posuír coñecementos dos mercados financeiros pola súa etapa como banqueiro de investimento, "ten valores fundamentais para Popular".

En concreto, refírese á súa experiencia "en cargos de gran responsabilidade de xestión en JP Morgan", unha "longa traxectoria asesorando a institucións financeiras", un coñecemento "de primeira man" sobre os criterios de valoración de investidores e mercados e un "gran prestixio internacional".

A xunta extraordinaria votará o nomeamento de Emilio Saracho -que estivo presente na reunión-- como conselleiro executivo e, posteriormente, o consello de administración nomearao presidente da entidade.

Por outra banda, o vicepresidente quixo destacar o "meritorio esforzo" de todo o persoal do banco en xestionar este proceso baixo a dirección do equipo saínte, así como ofrecer un "recoñecemento especial" aos accionistas "pola súa contribución a esta tarefa de reforzamento do balance". "Debemos tamén estar recoñecidos aos clientes pola súa lealdade", engadiu.

En xeral, manifestou o agradecemento do consello de administración do banco a "todos os empregados, accionistas, investidores e clientes" que durante a crise económica "han apoiado ao banco e axudáronlle a sorteala".