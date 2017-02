Rueda prevé que Feijóo xa acuda o mércores á sesión de control plenaria tras uns días ausente pola súa paternidade

O presidente da Xunta en funcións, Alfonso Rueda, prevé que esta mesma semana o xefe do Executivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, reinicie a súa incorporación paulatina á actividade diaria tras uns días ausentes pola súa recente paternidade e xa acuda o mércores á sesión de control no pleno do Parlamento.

Nun almorzo informativo con xornalistas en Pontevedra, onde é presidente do PP provincial, Rueda indicou que este fin de semana falou con Feijóo e que, tras esa conversación, a súa "impresión" é que esta semana "vai estar traballando".

"Me da a impresión de que vai estar", apuntou, apelando a que hai sesión de control ao presidente o vindeiro mércores, cando se cumprirá unha semana do nacemento do seu fillo Alberto.

Feijóo non se acollerá á súa baixa por paternidade pero si avanzou que estaría uns días ausente polo nacemento do seu bebé e que a súa incorporación aos actos públicos sería paulatina.

"VAI A ESTAR TRABALLANDO"

Rueda manifestou que o mandatario autonómico "está a ver un pouco a evolución" da situación tanto da súa parella como do recentemente nado e, en todo caso, deulle a impresión de que "vai estar esta semana traballando".

Como "pista" diso, argumentou que estaba previsto un acto de balance de cen primeiros días de goberno que quedou aprazado para finais de semana e no que conta que estea o presidente.

O fillo de Feijóo naceu o pasado mércores día 15 de febreiro e o xoves 16 o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a delegación de funcións no vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.