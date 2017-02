Ferida unha muller nunha colisión entre un camión e un turismo en Viana do Bolo (Ourense)

Unha muller resultou ferida este luns tras verse implicada nunha colisión frontolateral entre un camión e un turismo ocorrida no termo municipal de Viana do Bolo (Ourense).

Segundo informou o 112 Galicia, o camión, de transporte de áridos, ía baleiro no momento de producirse o accidente, pero obstaculizaba a circulación, segundo indicaron testemuñas que presenciaron o accidente.

O impacto ocorreu no lugar de Prado Cabalos, na estrada que une Viana do Bolo e A Gudiña, ao seu paso polo municipio ourensán de Viana do Bolo.

Tras recibir a chamada dun particular, pasados dez minutos das 12,00 horas deste luns e, tras indicar que había unha muller que necesitaba asistencia sanitaria, o 112 Galicia requiriu os servizos do persoal sanitario.

En concreto, o 061 desprazou ao momento unha ambulancia asistencial que levou ao Hospital de Verín a unha muller duns 40 anos de idade, segundo confirmaron fontes sanitarias.

Así mesmo, o servizo de emerxencias solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico, dos efectivos do GES da Gudiña e de Protección Civil de Viana do Bolo.

COLISIÓN MÚLTIPLE

Por outra banda, os servizos sanitarios de urxencia informaron o mediodía deste luns ao persoal do 112 Galicia dunha colisión entre tres turismos na parroquia de Vilar, en Redondela (Pontevedra). Segundo constataron, había persoas feridas pero todas de carácter leve.

Ata o punto, tras ser alertados polo 112 Galicia, desprazáronse os axentes de Tráfico e do Grumir de Redondela que confirmaron que o accidente ocorreu no quilómetro 5 da N-555. En concreto, o 061 desprazou unha ambulancia asistencial ao lugar.

O persoal do servizo de mantemento da estrada tamén foi requirido polo persoal do 112 Galicia.