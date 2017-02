O responsable da Coordinadora Estatal de Traballadores do Mar no Porto de Vigo, Sergio Rodríguez, asegurou que a intención dos estibadores non é paralizar o porto vigués, pero confirmou que irán á folga para defender os seus empregos se o Goberno persiste en aprobar un decreto que consideran como un "ERE encuberto".

Tal e como trasladou nunha entrevista en Radio Galega, recollida por Europa Press, os estibadores entenden que o Ministerio de Fomento "quere desfacerse de --os seus-- empregos indefinidos e estables, con indemnizacións públicas, e despois --contratarlles-- desde unha ETT", ante o que aseverou que defenderán os seus empregos ata "onde permita a legalidade".

En concreto, sostivo que a través da proposta de decreto, Fomento "o que quere é desfacerse de traballadores con condicións pactadas en convenios colectivos, para poder regular de novo, desde cero, unhas condicións marcadas única e exclusivamente polas empresas". "O decreto aínda vai máis aló, premiando o traballo temporal", engadiu.

Neste marco, incidiu en que os empregados non entenden "que se a empresa non ten perdas, propóñaselle un ERE, máis aínda pagado con diñeiro público, e que despois volva contratar desde unha ETT". "Nos últimos tempos está a facerse un ataque, un acoso e derriba, contra o noso sector e o noso colectivo de traballadores", denunciou.

Así as cousas, lembrou que os estibadores traballan para "empresas privadas", que "teñen uns beneficios", e foi o Ministerio o que, "de súpeto, sacou un decreto de debaixo da mesa" que "vai máis aló do que di a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea" e deixa aos traballadores "nunha situación complexa".

"A sentenza obriga á liberalización do sector, non á desregularización que propón o Ministerio con ese decreto", mantivo Rodríguez, que tras negar que haxa folga encuberta nos portos --como afirma a patronal-- subliñou que o que queren os estibadores é que se subroguen os seus contratos e ter estabilidade laboral. "Esperamos que se chegue a un acordo", selou.