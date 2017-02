O PP ratifica o seu rexeitamento a investigar o accidente de Angrois

O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, ratificou este luns o rexeitamento do grupo maioritario a abrir unha comisión de investigación no Pazo do Hórreo sobre o accidente ferroviario de Angrois, á vez que lembrou que o Regulamento da Cámara obriga a activala automaticamente no caso de que o soliciten 30 deputados de distintos grupos.

Plataforma de vítimas do accidente de tren en Angrois | Fonte: Europa Press.

En concreto, tras a última reforma da normativa parlamentaria, a oposición pode forzar unha comisión de investigación por lexislatura aínda sen contar coa maioría absoluta. Constituirase sempre que así o pidan un terzo dos deputados (25) que pertenzan a un mesmo grupo ou, na súa falta, as dúas quintas partes (30) se forman parte de forzas diferentes.

No caso desta nova petición de investigación parlamentaria sobre o sinistro acaecido o 24 de xullo de 2013, parte de En Marea, con 14 deputados, e o BNG, con seis. Por tanto, faría falta, polo menos, a firma de 10 dos 14 representantes do PSdeG no Pazo do Hórreo. O portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, xa avanzou que non ve "oportuno gastar a única bala de prata" ao comezo da lexislatura e nunha cuestión de competencia "exclusiva" do Estado.

Precisamente esa idea é a que leva aos populares, segundo reiterou Pedro Puy en rolda de prensa, a oporse á súa creación, por entender que un órgano destas características nun parlamento autonómico "non levaría a ningunha conclusión". Ao seu xuízo, o que procede é demandar do Estado "un informe incontrovertido" sobre as causas do sinistro.

Tras lembrar que o emitido pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) foi posto en cuestión pola propia Unión Europea, o dirixente popular reafirmou o "apoio" e a "solidariedade" da súa formación coas vítimas e as súas familias e fixo votos por que "se coñeza a verdade" sobre as causas "coadxuvantes" do "dramático e lamentable" sinistro.