Ángel Ron gañou 1,4 millóns en 2016 e sae do Popular sen indemnización

O ata este luns presidente do Banco Popular, Ángel Ron, percibiu 1,47 millóns de euros no exercicio 2016 polo desempeño das súas funcións á fronte da entidade, o mesmo importe que un ano antes, despois de quedar sen retribución variable.

Segundo consta no informe de remuneracións remitido pola entidade á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), Ron abandonará ademais a entidade sen recibir indemnización.

Da remuneración correspondente ao exercicio 2016, o expresidente do banco obtivo unha retribución total fixa por valor de 1,35 millóns, dos que 1,1 millóns corresponden ao fixo como conselleiro e 250.000 euros á ordinaria fixa.

Ron, que recibiu ademais 120.000 euros en 2016 pola súa pertenza ao consello de administración do Popular cos que completou os 1,47 millóns do conxunto do ano, percibirá unha retribución fixa adicional de 152.778 euros polo desempeño do cargo entre o 1 de xaneiro de 2017 e este luns, data na que abandona a entidade.

Doutra banda, o expresidente disporá do dereito ao cobro dunha pensión de xubilación por 23 millóns. O banco realizou durante 2016 achegas a Ron por valor de 243.000 euros vinculadas aos sistemas de aforro a longo prazo, tras o que o directivo acumula 8,57 millóns por este concepto.

Conforme aos estatutos do banco, Ron accederá tras o seu cesamento como presidente a unha pensión por xubilación de 1,1 millóns de euros ao ano vinculada ao cumprimento dun pacto de non competencia poscontractual.

O banco completará ademais as dotacións rexistradas ata o momento cun importe de 15,6 millóns en concepto de compromisos por pensións pendentes de dotar, que se rexistrarán con data de este 20 de febreiro.

Fontes do banco explicaron a Europa Press que Ron non recibirá indemnización por cesamento na condición de presidente de Popular e que o cobro da pensión é consecuencia dos dereitos acumulados ao longo de algo máis de 32 anos na entidade.

"Esta decisión responde a unha política de retribución conservadora do banco ao longo dos anos, que ofrecía como compensación a consolidación da pensión", precisan.

As mesmas fontes lembran que o cobro dos dereitos de pensión, por un total de 23 millóns, está vinculada a un pacto de non competencia durante o próximos once anos, tempo no que Ron non poderá traballar para outra entidade de crédito ou financeira.

Ademais, aclaran que o cobro da pensión non implica a percepción inmediata do importe, senón que está condicionado á supervivencia de Ron e da súa potencial viúva.

Doutra banda, o conselleiro delegado do banco, Pedro Larena, percibiu en 2016 un total de 1,36 millóns de euros polo desempeño do seu cargo nos meses nos que desempeñou as súas funcións, entre setembro e decembro.

DEREITO A PENSIÓN DE 12,1 MILLÓNS.

En canto ao seu antecesor Francisco Gómez Martín, obtivo 1,84 millóns de euros polo desempeño das súas funcións como conselleiro delegado ata o 27 de xullo de 2016, fronte a 1,07 millóns de euros un ano antes.

Este directivo obtivo ademais achegas relacionadas co sistema de aforro de 15,6 millóns durante o exercicio, que se desagregan a razón de 2,48 millóns polo seu cambio de estado civil e de 12,13 millóns en compromisos por pensións pendentes de dotar, cuxo importe rexistrouse na súa totalidade no momento do seu cesamento.

SARACHO PODE OBTER 4 MILLÓNS EN 2017.

O informe indica ademais que o contrato do novo presidente, Emilio Saracho, terá un prazo de catro anos suxeito a renovación e inclúe un prazo de preaviso de tres meses en caso de extinción. O contrato non recolle cláusulas de permanencia ou fidelización.

Tanto o contrato de Larena como o de Saracho contemplan, de forma excepcional, o abono dunha retribución variable garantida por importe dun millón de euros e dunha curmá de contratación por importe de catro millóns, respectivamente.

O Popular sinala que ambos os conceptos están expresamente recolleitos dentro da Guía da EBA e poderán abonarse sempre que o banco posúa unha base de capital "sa e sólida, limitándose a súa aplicación ao primeiro ano de vixencia dos contratos de ambos os conselleiros". O abono realizarase en metálico e dunha única vez no exercicio 2017.

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN.

O conxunto do consello de administración do Popular recibiu 6,88 millóns de euros en 2016, fronte a 4,6 millóns un ano antes, debido sobre todo ao efecto da incorporación de Larena e á maior retribución do ex conselleiro delegado Francisco Gómez Martín.

Para 2017, o consello de administración ten limitada a súa retribución total a un máximo de 2,5 millóns de euros. Todos os membros recibirán un máximo de 120.000 euros pola súa pertenza ao organismo, o mesmo importe que un ano antes, pero quedarán sen a percepción de dietas de asistencia e sen a retribución por formar parte de comisións.