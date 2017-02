As exportacións galegas superan por primeira vez os 20.000 millóns e a Xunta celebra a nova marca histórica

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, destacou que a aposta pola innovación e polo talento das empresas galegas é "a clave" da nova marca histórica das exportacións da comunidade en 2016.

Así, valorou que o esforzo do tecido empresarial galego permitiu mellorar nun 6,4% o rexistro de 2015, superando por primeira vez os 20.000 millóns de euros exportados.

Segundo os datos publicados este luns polo Ministerio de Economía, o crecemento das exportacións galegas en 2016 con respecto a 2015 multiplica case por catro ao do conxunto de España (1,7%). Ademais, Galicia sitúase como a terceira comunidade cun maior crecemento porcentual do ano.

Con estas cifras, Galicia asina o seu mellor ciclo exportador, ao lograr que o últimos catro anos sexan os de maiores vendas ao exterior da historia da comunidade.

Conde resaltou que o labor das empresas galegas conta co respaldo da Xunta a través da Estratexia de Internacionalización da Empresa Galega 2020.

O conselleiro, ademais, chamou a atención sobre que desde 2009 a Xunta aposta "de forma clara" polos mercados exteriores como un dos motores da recuperación económica "que xa está a experimentar Galicia".

Así, apuntou que a internacionalización e a innovación son claves para a competitividade da economía galega "e a creación de emprego de calidade". Desde 2009, as exportacións subiron máis dun 43%, e a balanza comercial galega de 2016, a mellor da historia en termos absolutos, multiplica por cinco a de 2009.

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

No tocante ao destino das exportacións galegas, o tres primeiros mercados de destino son Francia, cun 19,2% do total, Portugal, cun 12,7% e Reino Unido, cun 7,9%.

Destacan os crecementos que experimentan mercados como Alemaña, que en 2016 foi o destino dun 7% das exportacións galegas, e cara a onde se exportou o ano pasado un 42% máis que en 2015, e Reino Unido, onde se exportou un 43,6% máis.

A aposta das empresas galegas por diversificar os mercados onde exportan os seus produtos permitiu ademais que se incrementasen nun 9,4% as exportacións a Asia, que supón xa o 5,2% do total das exportacións galegas, destacando a subida das vendas á India e a Xapón.

SECTORES ESTRATÉXICOS

Nos bos resultados das exportacións galegas xogaron "un importante papel" os principais sectores estratéxicos da economía, segundo indica a Xunta.

Así, as vendas ao exterior do sector téxtil rexistraron unha subida do 17,9%, mentres que a venda de material de transporte (automóbiles, barcos e aeronaves) experimentou un incremento do 7,2%.