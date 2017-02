A Xunta garante o seu apoio á promoción dos viños de Cambados, Cidade Europea do Viño 2017

Representantes do Concello de Cambados foron recibidos este luns pola conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, para analizar posibles vías de colaboración relacionadas coa elección desta localidade pontevedresa como Cidade Europea do Viño 2017.

Un concelleiro e un técnico municipal foron os encargados de trasladar á conselleira a súa petición de cooperación, por parte da Xunta, en relación co programa de actos previstos con motivo desta designación.

Vázquez, pola súa banda, garantiu a súa disposición a estudar esas posibles vías de colaboración no marco da promoción do viño galego en xeral. Así, lembrou que a consellería está a difundir e pondo en valor os viños galegos en diferentes feiras e certames, así como a través das catas de Galicia e outros eventos sectoriais.

Do mesmo xeito, lembrou que a Xunta apoiou desde o "primeiro momento" a candidatura de Cambados, que foi elixida Cidade Europea do Viño 2017 en novembro en Portugal. En concreto, o departamento que dirixe Ángeles Vázquez enviou no seu día unha carta de apoio a esta iniciativa como destino turístico vinculado á viticultura e foi dos primeiros organismos en felicitar a Cambados por alcanzar esta distinción.