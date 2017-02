Angrois.- Rueda recibirá ás vítimas este martes, día no que se debate na Cámara a comisión de investigación

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzou que recibirá este martes, día 21 de febreiro, ás vítimas do accidente ferroviario de Angrois agrupadas na plataforma Alvia 04155 que, coincidindo coa nova celebración dun debate parlamentario ao redor da creación dunha comisión de investigación sobre o sinistro, solicitaron ao presidente do Executivo autonómico unha reunión.

En declaracións aos medios tras participar nunha reunión en Santiago de Compostela, Rueda explicou que, aínda que a solicitude diríxese ao "presidente da Xunta", na súa ausencia e en virtude das súas competencias de "presidente en funcións", será el mesmo quen reciba ás vítimas.

Ademais, Rueda lembrou que a postura do Goberno galego sobre a comisión de investigación "é coñecida". "Non lles vou a dicir unha cousa diferente do que mantivo o Goberno da Xunta pero, por suposto, a nosa obrigación é recibilos e fareino sen ningún problema", manifestou.

En concreto, os populares galegos, como leste mesmo luns lembrou o seu portavoz parlamentario, Pedro Puy, consideran que a Cámara galega non é o foro adecuado para abrir esta comisión dado que as competencias sobre o accidente son estatais.

Ademais, Puy tamén lembrou que o Regulamento da Cámara obriga a activala automaticamente no caso de que o soliciten 30 deputados de distintos grupos polo que suxeriu que se faría con se o PSdeG apoiase a petición de BNG e En Marea.