Especialistas internacionais participan en Santiago nun ciclo de conferencias sobre arqueoloxía e arqueobotánica

O Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste Ibérico da USC organiza ata o mes de abril en Santiago un ciclo de conferencias sobre arqueoloxía e arqueobotánica no que participarán especialistas internacionais de recoñecido prestixio baixo a coordinación de María Martín-Seijo.

En concreto, en febreiro será Joao P. Tereso, da Universidade do Porto, quen fale sobre os recursos biolóxicos e as grandes dinámicas ambientais e humanas dos últimos 10.000 anos a partir dos datos existentes no nordés de Portugal. A charla, na Sala de Profesorado da Facultade de Xeografía e Historia, será o día 23 ás 17,00 horas.

O ciclo continuará en marzo coa conferencia 'Que poden achegar os esqueletos (humanos) á arqueobotánica?', a cargo de Olalla López-Costas; 'Palinoloxía, paleoambiente e arqueoloxía ambiental', de Noemí Silva Sánchez; e 'Datación dendrocronolóxica de pecios na Península Ibérica', por Marta Domínguez-Delmás.

Xa en abril, intervirán neste ciclo Cliodhna Ní Lionáin, da Universidade de Dublín, co relatorio 'Explorando 6.000 anos da agricultura nunha paisaxe patrimonio mundial'; e María Martín-Seijo, que falará dos obxectos arqueolóxicos confeccionados en madeira de época medieval e moderna do noroeste peninsular.