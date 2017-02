UXT alertou de que as fiscalías galegas "colapsarán" pola obrigación de usar Lexnet, un sistema de envío e recepción telemática de comunicacións cos tribunais de xustiza que ten como obxectivo eliminar o papel, pero que "está a provocar moitos problemas".

En rolda de prensa, Manuel Díaz Mato, delegado de UXT-Xustiza en Santiago, explicou que a implantación obrigatoria hai un ano do sistema de comunicacións Lexnet provoca desaxustes na Oficina Fiscal, que usa unha aplicación chamada Fortuny, coa que non é compatible.

De tal forma, mentres Lexnet non estea integrado con Fortuny, o novo sistema de comunicacións "resulta totalmente ineficaz" ao non envorcar directamente a información á aplicación informática das fiscalías. Esta cuestión provoca que haxa que abrir miles de arquivos dun nun, despois escanearlos, imprimilos e fotocopiarlos. Todo iso da lugar a un proceso "manual, lento e totalmente ineficiente".

De feito, isto provocou que se incremente "un 246 por cen" o uso de papel nas fiscalías galegas, a pesar de que o obxectivo era xusto o contrario, segundo explica o responsable de UXT Xusticia, Manuel González Carvajal.

A isto únese que a fiabilidade do sistema non é boa, xa que o programa para o manexo da documentación, chamado visor, non resulta operativo en ningunha das súas funcións de axenda, control de prazos e control de procedementos. En concreto, UXT denuncia que se se fan dúas procura nun mesmo minuto o resultado que ofrece é diferente.

AUMENTO DE FUNCIONARIOS

Así, advirte de que a implantación "en tempo real" do sistema Lexnet como pretende o Ministerio de Xustiza "é imposible", xa que se necesitaría polo menos un funcionario máis por cada catro órganos xudiciais que pretendan comunicarse por Lexnet debido ao aumento de traballo que supón.

A modo de exemplo, a Fiscalía da área de Santiago necesitaría seis funcionarios máis (un aumento do 60 por cento) para os 23 órganos xudiciais aos que presta servizo.

XUNTA E MINISTERIO "MIRAN PARA OUTRO LADO"

Ante esta problemática, UXT solicitou unha auditoría externa que avalíe o funcionamento de Lexnet nas fiscalías galegas e se os medios existentes son os pertinentes.

Neste sentido, censura que tanto Xunta como Ministerio de Xustiza "miran para outro lado" ante as diversas queixas dos usuarios deste sistema e non houbo "ningún avance" nestes meses.

Respecto diso, o sindicato carga contra a "conivencia" de Ministerio e Xunta para non tomar medidas ante os problemas denunciados de forma reiterada desde o ano pasado.

Todo iso, mentres as fiscalías de Vigo e Ourense recorreron directamente a non usar o sistema Lexnet ante a imposibilidade de poder traballar, segundo denuncia UXT.