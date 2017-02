O Xulgado prorroga outro mes o segredo das actuacións sobre o crime da enxeñeira acoitelada en Vigo

O Xulgado de Violencia sobre a Muller de Vigo acordou prorrogar un mes máis o segredo das actuacións na causa aberta polo crime da enxeñeira de 25 anos Ana Enjamio, segundo confirmou este luns o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Así as cousas, o xulgado tomou esta decisión "para preservar o bo fin da instrución" e para realizar dilixencias aínda pendentes, fundamentalmente o seguimento dos teléfonos móbiles da moza e do seu presunto agresor. Deste xeito, prorrógase por segunda vez o período no que as partes (excepto a Fiscalía) non poderán ter acceso ás dilixencias.

Ana Enjamio, unha moza de 25 anos de idade natural de Boqueixón (A Coruña), foi acoitelada na madrugada do 17 de decembro no portal do edificio onde vivía na Avenida de Madrid, en Vigo, á volta dunha cea de Nadal da súa empresa.

Por estes feitos, foi detido un compañeiro de traballo da nova, con quen mantivera unha relación, César A.O., que o pasado 21 de decembro ingresou en prisión provisional, sendo o único investigado polo asasinato da moza.