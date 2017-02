(AMP) A octoxenaria achada morta na Coruña puido falecer por inhalación de fume

A muller de 86 anos atopada morta este luns no seu domicilio da Praza de Comercio na Coruña puido falecer por inhalación de fume, segundo informou o 112 Galicia, despois de que os bombeiros atopasen parte da cama calcinada e unha manta eléctrica á beira da muller.

Mentres, desde a Policía Científica, que se trasladou ao lugar, ademais do xuíz de garda, abriuse unha investigación, segundo confirmou a Europa Press un portavoz.

En concreto, sinalou que se está á espera dos resultados da autopsia para confirmar a que se apunta como posible causa da morte.

A alarma deuna minutos antes das 09,00 horas da mañá deste luns a nora da muller. En concreto, pedía axuda despois de que a coidadora da súa sogra atopásese a vivenda chea de fume cando chegou á casa, o número 20 da Praza do Comercio.

MANTA ELÉCTRICA

Ao lugar desprazáronse os Bombeiros da Coruña, ademais do 061. Fontes dos bombeiros explicaron que, cando chegaron, a muller, de idade avanzada, estaba tendida no chan e ardera unha manta eléctrica e a zona dun enchufe.

O portavoz de bombeiros coruñeses, Carlos García Touriñán relatou a Europa Press que na vivenda "en si non había chama", polo que non foi necesario máis que ventilar o domicilio. No entanto, aclarou que previamente "chegou a haber algo de incendio, polo menos algo de combustión".