A compañía Teatro do Atlántico presentou as últimas representacións de 'Helena. Xuízo a unha lurpia' en Santiago, unha obra que volve aos escenarios da capital galega con seis funciones no Salón Teatro ao longo desta semana.

Neste acto, o director da peza, Xúlio Lago, informou este luns de que "quizá" esta sexa a "última produción" de Teatro do Atlántico. "Non desexamos que iso sexa así, pero a realidade lévanos dando labazadas desde os últimos anos", lamentou o dramaturgo.

Neste sentido, o director asegurou que "actualmente a existencia dunha compañía profesional", que permita que os seus traballadores "vivan do oficio", é "practicamente imposible". Con todo, Lago confirmou que tanto el como a actriz María Barcala, seguirán facendo teatro.

En canto a 'Helena. Xuízo a unha lurpia', trátase dunha obra escrita polo guionista Miguel do Arco e traducida ao galego por Inma López Silva, que nos presenta a unha Helena de Troia que permanece inmortal ata o século XXI. "Unha muller do pasado", explicou Lago, que "dialoga coa cidadanía deste momento".

Nesta ocasión, a encarnación da "bela Helena" corre a cargo da actriz María Barcala, nun "monólogo de gran formato" que, segundo asegurou a intérprete, "non deixa indiferente" e que "provoca debate".

"COMPOÑENTE POLÍTICO IMPORTANTE"

Ademais, Lago afirmou que se trata dun texto con "un compoñente político importante" no que o autor emprega a guerra de Troia para conectar con outros conflitos actuais. Así, busca "reflexionar sobre cales son os intereses e razóns que levan a estes".

Pola súa banda, Barcala destacou como no diálogo de Helena co público esta figura explica a historia da epopea grega "desde o seu punto de vista e denuncia como esta sempre é contada polos mesmos".

FUNCIÓNS

As representacións de 'Helena. Xuízo a unha lurpia' desenvolveranse en sesión matutina --en funcións escolares-- ás 11,30 horas, este martes 21 e xoves 23.

Haberá representacións pola tarde (20,30 horas) os días 23, 24 e 25. A función final terá lugar o domingo, 26 de febreiro, ás 18,00 horas.

As entradas pódense adquirir de forma anticipada 'online' --na páxina web de Abanca-- ou no Salón Teatro dúas horas antes do comezo da función. O prezo xeral das mesmas é de 10 euros, e de 6 se se lle aplican descontos.

"MARABILLOSA" ACOLLIDA DO PÚBLICO

Esta obra terminará a súa xira o próximo 8 de marzo na Coruña, tras varios meses con funcións en diversos escenarios de Galicia --en Santiago, xa estivo no Teatro Principal o pasado decembro--.

O director da mesma asegurou que a acollida do público foi "marabillosa" e mostrouse "moi satisfeito" da relación con este. Finalmente, Xúlio Lago pediu que "ademais da cidadanía, os sectores representativos da cultura e a política" acudan ao teatro.