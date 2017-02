Prisión provisional para o detido na Estrada por incendiar dúas habitacións da súa casa co seu padrasto dentro

O Xulgado de Instrución número 2 da Estrada (Pontevedra) decretou este luns prisión provisional comunicada e sen fianza para o home detido tras supostamente prender lume a dúas habitacións da súa vivenda co seu padrasto encerrado dentro.

Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a causa séguese por un delito de homicidio ou asasinato en grao de tentativa, pendente de concretar durante a instrución, en concurso cun delito de incendio.

Os feitos sucederon nunha vivenda da parroquia de Sabucedo a última hora do sábado, cando se declarou un incendio en dúas habitacións da casa. Nunha delas atopábase, así mesmo, encerrado un home.

Aínda que os efectivos de emerxencias puideron apagar as chamas sen que houbese que lamentar vítimas mortais, a Garda Civil detivo a primeiras horas do domingo a unha persoa, fillastro do home encerrado nunha das habitacións, pola súa suposta relación co incendio. O detido pasou na mañá deste luns a disposición xudicial e decretouse o seu ingreso en prisión.