CC.OO. e UGT convocan mobilizacións fronte ás patronais en defensa da negociación colectiva

Os sindicatos CC.OO. e UGT anunciaron para o vindeiro mércores, 22 de febreiro, a convocatoria de concentracións ante as sedes das patronais en defensa da negociación colectiva.

Segundo apuntaron os sindicatos, o escenario económico actual "defínese polo continuo crecemento do Produto Interior Bruto", o que debería "dar lugar a unha mellora tamén no poder adquisitivo dos salarios".

"Mediado xa o mes de febreiro, aínda non foi posible acordar coas patronais o díxito da subida salarial para este ano, tal e como se establecía no III Acordo sobre Emprego e Negociación Colectiva", explicaron os sindicatos nun comunicado, no que recollen que "os aumentos dos últimos meses sitúan a taxa interanual do IPC no 3% en xaneiro, o que prexudica a capacidade de compra dos fogares".

Fronte a isto, "a proposta das organizacións empresariais queda curta, con aumentos de ata o 1,5 por cento", algo que os sindicatos ven "inaceptable", xa que "suporía a perda de poder de compra dos traballadores nun contexto de expansión da actividade e dos beneficios empresariais".

UGT e CC.OO. apostaron por compatibilizar a mellora de competitividade empresarial coa "mellora dos salarios reais" a través de subidas do 1,8 ao 3 por cento, "con cláusula de revisión para evitar que o aumento do IPC por riba da previsión prexudique o pactado".

Os sindicatos apostilaron que a conxuntura actual "esixe actuar con urxencia para rescatar ás familias e construír un modelo de crecemento que reduza o desemprego; que atalle a pobreza nas súas múltiples manifestacións; que sirva para soster o modelo social recuperando a calidade perdida na sanidade, a educación e a atención á dependencia; que aposte pola industria e a innovación e a ciencia así como por un marco democrático das relacións laborais", entre outras cuestións.

Para iso, convocaron concentracións de protesta que terán lugar ás 12,00 horas ante a Confederación de Empresarios da Coruña, de Ferrol, de Lugo e de Ourense, así como ante a Confederación de Empresarios de Galicia, en Santiago. Ás 19,00 horas están convocados actos de protesta ante a Cámara de Comercio de Pontevedra e ante a Confederación de Empresarios de Vigo.