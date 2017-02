A Cidade da Cultura acolle en marzo o networking para emprendedores creativos 'Cidade Creativa'

A Cidade da Cultura de Galicia, en colaboración con 7HCoop, acollerá o próximo 7 de marzo a iniciativa 'Cidade Creativa', un networking de emprendedores creativos no que 50 artistas darán a coñecer os seus traballos a través dunha pequena feira de artesanía e produto, exhibicións e intercambio de coñecementos en vivo.

A Sala Eisenman será a encargada de acoller unha programación que "aposta polos creadores e a experimentación" e na que as empresas que son parte do Centro de Emprendemento (CEM) do Gaiás poderán demostrar como o talento creativo "está a materializarse nos máis diversos campos": do deseño gráfico á autoedición, as novas tecnoloxías ou o turismo.

'Cidade Creativa' contará cunha pequena feira con pezas de autor, produtos exclusivos e artesáns expertos como Quenindiola, Nuria Díaz ou Exclusivas Lema. A feira completarase cun escaparate de produto no ámbito do deseño contemporáneo, no que firmas como Mymondidit ou Cucuducho mostrarán os seus artigos a través de demostracións en directo.

As outras dúas patas de 'Cidade Creativa' serán a galería de arte e deseño, con presentacións de novos proxectos, formatos alternativos e autores emerxentes; e un mercado de nova edición, espazo para as novas propostas e formatos en mundo da edición artística, como os fotolibros ou os álbums ilustrados.

Música en directo, performances e monólogos completarán este día dedicado ao talento creativo galego, no que tamén se facilitará o encontro entre emprendedores para compartir ideas e establecer sinerxías.