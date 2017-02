Unha xornada no edificio Emprendia de Santiago analiza as características da nova Lei de Patentes

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) organiza este martes, día 21, no edificio Emprendia unha xornada sobre as características da nova Lei de Patentes.

En concreto, a actividade, organizada pola área de Valorización, Transferencia e Emprendemento da institución compostelá, en colaboración co Bioga, comezará a partir das 16,30 horas e será de asistencia gratuíta.

O programa comezará cun relatorio no que Juan Arias, de ABG Patentes, dará conta das principais novidades desta nova norma. A el seguiralle, a partir das 18,00 horas, o catedrático de Dereito Mercantil da USC Ángel García Vidal, que explicará a incidencia do Brexit na regulación da propiedade industrial no contexto europeo.