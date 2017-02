HM Hospitales unificou as exploracións mamográficas dos seus hospitais en Santiago de Compostela no servizo de Diagnóstico por imaxe do HM Rosaleda, que conta cun equipo de "última xeración".

Segundo informou a entidade a través dun comunicado, as pacientes do HM La Esperanza poderán tamén beneficiarse do mamógrafo MicroDose de Philips, un "innovador sistema que permite obter imaxes de moi alta calidade e resolución cunha dose de radiación moito máis baixa respecto dos mamógrafos convencionais".

"A diferenza de calidade da imaxe e a mellora da seguridade, coa diminución da radiación, fainos apostar por pór a máis avanzada tecnoloxía a disposición dos nosos pacientes", explicou o doutor Eduardo Granja, director médico do Hospital HM La Esperanza.

Ademais, o sistema analiza a composición e densidade da mama, un coñecido factor de risco no cancro de mama, indicaron desde o grupo hospitalario.