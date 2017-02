A Comisaría da Policía Nacional de Pontevedra aconsella "especial coidado", en especial aos repartidores, para evitar a subtracción de obxectos en vehículos tras o "aumento de denuncias".

Así o manifestou a Policía Nacional nun comunicado de prensa, no que sinala que para cometer estes roubos os autores "adoitan ocasionar para iso daños considerables tanto nas fechaduras como nos portelos" para levar as pertenzas.

En concreto, a Comisaría de Pontevedra incide en que se detectou ultimamente un aumento de denuncias pola subtracción de obxectos de valor do interior de vehículos que "os propietarios deixaron á vista e co coche aberto".

"Non só obxectos de valor, como tabletas e móbiles, senón tamén ferramentas e útiles de traballo no interior de furgonetas e mesmo cantidades de diñeiro importantes, todo iso cos vehículos abertos", segundo relata a Policía Nacional.

Por iso, en especial advirte aos condutores de furgonetas, camións e furgóns de repartición, "para tratar de evitar os furtos ao descoido". "Mentres os condutores se baixan correndo para levar a cabo a repartición, os amigos do alleo aproveitan para subtraer non só as pertenzas do traballador: teléfonos móbiles, carteiras etc., senón que no caso dos vehículos dedicados á repartición de paquetería prodúcense subtraccións dos paquetes que portan no interior (algúns de gran valía), co consecuente prexuízo para o afectado", segundo avisa

Por iso, chama a "extremar as precaucións" e, na medida do posible, "a pesar das présas facer un esforzo para pechar sempre os vehículos de repartición con chave".

No caso de ser vítima da subtracción da carteira ou o bolso, a Policía subliña que "hai que dar aviso inmediato ás entidades" en que se teñen tarxetas de crédito para dalas de baixa. "En apenas unhas horas os delincuentes poden facer cargos ata esgotar o noso saldo", segundo conclúe.