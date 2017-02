(AM) PSOE di que só 322 médicos dos últimos 2.500 formados en Galicia teñen praza e prevé problemas asistenciais

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, denunciou este luns que só 322 médicos dos últimos 2.500 formados nos hospitais galegos fixéronse cunha praza estable, o que supón unha "precarización" da profesión que se evidencia tamén nun sistema de contratación "por horas ou por fins de semanas".

A modo de exemplo, o dirixente socialista citou sentenzas de tribunais sobre situacións propias doutra época na Galicia "do século XXI", con casos de especialistas que chegaron a encadear contratos temporais durante "máis de oito anos" e "sen coller vacacións polo risco de non volver ser contratados".

Fronte a esta situación, que expuxo en rolda de prensa, avanzou que pedirá na Cámara que a Xunta saque unhas 2.500 prazas de médicos ao longo da lexislatura para ir paliando esta situación, que garanta polo menos a cobertura dos 200 galenos que se xubilan cada ano e que se substitúa a todos os profesionais con praza que deixen o sistema público por calquera motivo.

Tras ilustrar "o drama" dos facultativos galegos con estas cifras, Leiceaga ofreceu un cálculo de que "máis do 20 por cento do persoal sanitario está en precario". Neste escenario, advertiu de que as condicións laborais tamén "teñen consecuencias asistenciais", tanto na calidade do servizo como no aumento das listas de espera.

Ao fío diso, pediu coñecer os datos reais destas listas, incluíndo as non estruturais, pois se evidenciaría --como sinalou-- que o número de persoas agardando unha proba, unha consulta ou unha operación podería "multiplicarse por dúas" ou mesmo algo máis en casos como a da área sanitaria de Vigo.

"FALTA DE COMPROMISO"

A esta situación chégase, segundo lamentou, por "falta de compromiso" da Xunta coa sanidade pública. "É un problema de prioridades políticas", incidiu, partidario de que a administración autonómica faga "un esforzo" para "evitar que unhas necesidades sanitarias en ascenso" non se topen con "uns persoais cada vez máis reducidas".

"É importante reducir o precariato", abundou Leiceaga, para quen o emprego "estable" dentro do sistema público non só suporía "unhas condicións máis dignas" para os médicos senón tamén "unha mellor planificación da sanidade". Ademais, como apuntou, facilitaría que os profesionais seguisen formándose e mellorando no seu traballo.