Anova prevé adaptarse á unidade popular de En Marea na súa asemblea do 18 cunha estrutura partidaria máis reducida

Anova-Irmandade Nacionalista xa conta co borrador das teses que debaterá no plenario do seu III Asemblea Nacional do próximo 18 de marzo, nunha asemblea que se celebrará en Pontevedra baixo a lema 'Galiza no camiño da unidade popular'.

Nesta cita, a formación liderada por Xosé Manuel Beiras, e que concorreu nos últimos anos ás citas electorais en coalición ou apoiou --no caso das galegas de setembro-- a confluencia de En Marea --como partido instrumental--, verá reducida a súa estrutura en consonancia coa adaptación á unidade popular, á vez que terá que renovar a súa dirección actual, para o que é previsible que caras novas no ámbito organizativo asuman papeis relevantes.

A previsión dunha dirección máis reducida é a que inclúe o borrador das teses organizativas e estatutarias que elaborou a Coordinadora Nacional na súa reunión do pasado sábado xunto coas achegas dos grupos de traballo e que agora serán debatidas nas asembleas de base para a incorporación das achegas.

No documento, recollido por Europa Press, exprésase que, "a diferenza da etapa anterior a 2015, a nova etapa descarta a construción de Anova como organización de masas no sentido clásico", ao establecer a súa representación institucional a través das organizacións da unidade popular.

Nese proceso de construción, no que Anova reivindícase como "fundamental", as teses organizativas entenden que o "fortalecemento da organización pasa por ter a capacidade de incidir no proceso de consolidación da unidade popular".

ESTRUTURA MÁIS REDUCIDA E LIDERADO

Para iso, a actual Coordinadora de Anova --o órgano que se corresponde coa dirección dun partido clásico-- propón "dotarse duns órganos políticos nacionais máis reducidos". Así pois, a asemblea pasará de elixir a 75 nomes da Coordinadora Nacional a escoller 50, de entre os cales se elixirá unha Comisión Permanente --o equivalente a unha executiva-- de entre 11 e 13 integrantes --de ratificarse os textos tal e como están--.

Segundo indica o borrador de regulamento para a asemblea, recollido por Europa Press, a coordinadora quedará conformada por un total de 50 persoas que serán elixidas por listas compostas por un mínimo de 12 persoas e un máximo de medio centenar. Terán que estar conformadas con paridade de xénero e en cremallera e cabe a posibilidade de que a asemblea opte pola elección de listas abertas, para o que se establece a normativa pertinente.

Da asemblea de 2014 saíu elixida unha coordinadora que deu paso a un liderado colectivo, o de Xosé Manuel Beiras e Martiño Noriega. Con todo, o actual alcalde de Santiago deixou nun segundo plano a súa faceta como coportavoz cando asumiu a candidatura de Compostela Aberta para as eleccións de 2015, aínda que non formalmente como era o seu desexo.

Mentres, o veterano político nacionalista forma parte do Consello das Mareas de En Marea, órgano que ten por decidir aínda as portavocías do partido instrumental, co papel de Luís Villares, portavoz parlamentario da confluencia, por definir tamén.

CARAS COÑECIDAS PERO REFERENTES PARTIDARIOS NOVOS

Neste escenario, é previsible, segundo distintas fontes consultadas por Europa Press, que os referentes da organización nacionalista sexan caras novas fronte ás actuais, aínda que non por iso rostros descoñecidos de Anova e que tiveron xa protagonismo na organización ou nas sucesivas citas electorais.

Non en balde, nos últimos tempos cobraron protagonismo os deputados autonómicos Antón Sánchez --que xa exerceu como coordinador da organización-- e Davide Rodríguez --exalcalde de Manzaneda--, así como a parlamentaria no Congreso Alexandra Fernández.

Anova tamén se propón reordenar o mapa territorial da organización, redeseñando as áreas territoriais para adaptalas ao contexto político externo derivado da participación nos procesos de unidade popular e tamén o número de militantes para garantir órganos de deliberación amplos.